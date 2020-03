Rencontrez les stars invitées Chris Martin, Alan Tudyk, Greg Germann – HITC

Curb Your Enthusiasm possède toujours d’excellentes stars invitées et l’épisode 6 de la saison 10 n’est pas différent.

Larry David’s Curb Your Enthusiasm est certainement l’une des émissions les plus uniques à la télévision.

Non seulement il met en vedette Larry David comme une version romancée de lui-même, mais chaque épisode présente une pléthore de stars invitées notables.

Et nous ne parlons pas des célébrités de la liste d, nous voulons dire des grandes stars hollywoodiennes, des acteurs de télévision de renom et des musiciens de renommée mondiale.

La saison 10 de la comédie à succès n’est pas différente non plus avec de nombreuses stars invitées qui devraient apparaître tout au long.

Curb Your Enthusiasm saison 10 épisode 6

L’épisode 6 de la 10e saison de Curb Your Enthusiasm suit Larry alors qu’il s’implique dans une autre série de détournements, y compris AWOL avec un badge désactivé.

Nous commençons l’épisode en rejoignant Larry et Freddy Funkhouser alors qu’ils cherchent à inventer une tasse de café qui reste chaude, ils rencontrent ici l’inventeur Boris, dont le chien ne cause pas de petits ennuis.

La majeure partie de l’épisode est cependant centrée sur une fête surprise pour Jeff, quelque chose que son médecin déconseille fortement en raison de la mauvaise santé récente de Jeff.

Saison 10 épisode 6 cast

Comme toujours avec Curb Your Enthusiasm, nous nous joignons à Larry David et à ses collègues habituels de la distribution principale ainsi qu’à une foule de nouvelles stars invitées de renom.

Le casting principal

Larry David comme une version romancée de lui-même

Jeff Garlin comme Jeff Greene

Cheryl Hines comme Cheryl David

Susie Essman comme Susie Greene

J.B. Smoove en tant que Leon Black

Des invités de prestige

Vince Vaughan comme Freddy Funkhouser

Alan Tudyk comme Boris

Fred Armisen comme Wally

Greg Germann comme Andrew ‘Rusty’ Holtzer

Chris Martin comme lui-même

Peggy Miley en tant que Mocha Jane

Rebecca Romijn comme Penelope

Derek Alvarado comme préposé au stationnement

Emily Walker en tant que femme de chambre

Shon Wilson en tant qu’agent de voyages

Chris Martin de Coldplay se tourne vers le jeu d’acteur

C’est vrai, l’une des plus grandes stars de la musique du monde transforme ses talents en acteur dans Curb Your Entertainment, même si nous le voyons toujours jouer de la musique dans l’épisode.

Ce n’est pas la première fois que Chris Martin apparaît dans un film ou une émission de télévision, car la star de Coldplay a également joué des rôles mineurs dans le film Shaun of the Dead et les émissions de télévision Extras et Modern Family.

Alan Tudyk

Alan Tudyk a été dans tellement de films et d’émissions de télévision (121 selon IMDb) au cours des années que vous avez certainement vu quelque chose avec lui.

Alors qu’il joue Boris l’inventeur dans Curb Your Entertainment, il est sans doute mieux connu pour ses rôles dans Rogue One: A Star Wars Story, Firefly et Dodgeball.

Greg Germann

Enfin, Greg Germann, qui incarne le médecin Andrew ‘Rusty’ Holtzer, est un autre acteur avec plus de 100 crédits à son actif.

Le plus grand de ses rôles d’acteur est venu dans les goûts d’Ally McBeal, Grey’s Anatomy, Once Upon a Time, Ned et Stacey ainsi que le film Clear and Present Danger.

La 10e saison de Curb Your Enthusiasm est disponible pour regarder sur Sky Comedy ainsi que sur le service de streaming de Sky Now TV.

Dans d’autres nouvelles, la saison 2 de The L Word: Generation Q est-elle confirmée? Sky trouve la fortune avec une suite célèbre!