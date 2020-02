Rencontrez les stars invitées Debbie Rush, Gaby French, Bobby Schofield – HITC

BBC Two’s Inside No 9 revient sur nos écrans pour l’épisode 3, mais qui joue dans Love’s Great Adventure?

Inside No. 9 a été l’une des séries humoristiques les plus originales à avoir frappé nos écrans ces dernières années.

Chaque épisode de la série d’anthologie est entièrement différent du précédent et il en va de même pour la plupart des personnages de chaque épisode.

Après avoir pris une pause de nos écrans en 2019, Inside No. 9 est de retour en 2020 pour sa cinquième série et a encore une fois quelques acteurs de renom parmi ses listes de distribution.

La nouvelle série a fait ses débuts le 3 février avec la star de Death Paradise Ralf Little parmi les acteurs de l’épisode 1 tandis que l’épisode 2 a vu l’ancienne compagne de Doctor Who Jenna Coleman faire une apparition.

Le prochain épisode de la série, le 17 février, est l’épisode 3, mais qui devrait apparaître dans Love’s Great Adventure?

L’histoire de l’épisode 3: La grande aventure de l’amour

Noël est peut-être venu et a disparu pour nous dans le monde réel, mais pour Julia et Trevor dans Inside No. 9, la saison des fêtes approche à grands pas.

Le couple et sa famille veulent toujours que Noël soit une occasion spéciale, mais l’argent est serré, alors qu’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’Avent est ouverte chaque jour, tout le monde devra faire son possible pour s’assurer que Noël soit sauvé.

Qui est dans le casting?

Debbie Rush en tant que Julia

Steve Pemberton comme Trevor

Gaby French en tant que Mia

Reece Shearsmith en tant que Alex

Bobby Schofield comme Patrick

Olly Hudson-Croker comme Connor

Projecteur star invité

Debbie Rush, Gaby French, Bobby Schofield et Olly Hudson-Croker, qui apparaît dans son tout premier rôle d’acteur, se joignent à Steve Pemberton et Reece Shearsmith dans le troisième épisode de cette semaine.

Debbie Rush – En tant que mère de famille, Debbie Rush assume le rôle de co-chef aux côtés de Trevor dans Love’s Great Adventure de Steve Pemberton.

Debbie est surtout connue pour son passage de 10 ans sur Coronation Street à ITV où elle est apparue sous le nom d’Anna Windass dans plus de 1000 épisodes. Elle est également apparue dans des groupes comme In the City, Salvage et Sky One, Brassic.

Gaby French – Gaby French endosse le rôle de Mia, la fille de la famille, qui est toujours à l’école et attend avec impatience son bal d’hiver. Cependant, les aspirations à opter pour une nouvelle robe, avec de l’argent si serré, se révèlent controversées.

Gaby French est une actrice prometteuse avec seulement trois rôles à son nom selon IMDb. Celles-ci sont venues à Victoria, au Sky drama Temple et au film Military Wives.

Bobby Schofield – Et enfin, nous avons Bobby Schofield qui endosse le rôle de Patrick, le fils en difficulté de la famille qui n’est pas toujours à la maison.

Bobby Schofield a beaucoup d’expérience à son actif, la plupart provenant de drames de guerre tels que Knightfall et Our World War.

L’épisode 3 de la cinquième série d’Inside No. 9 sortira à 22 heures sur BBC Two le lundi 17 février. Pendant ce temps, chaque épisode de Inside No. 9 à ce jour est également disponible en streaming sur BBC iPlayer.

