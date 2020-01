Rencontrez les stars invitées Emily Stott, Jacqueline Boatswain et Dempsey Bovell – HITC

Vera d’ITV est de retour pour une 10e série en janvier, mais qui fait partie de la distribution de l’épisode 3?

Les séries de meurtre et de mystère sont parmi les plus populaires à la télévision avec des millions de téléspectateurs comme Death in Paradise de BBC One ainsi que Grantchester et Vera d’ITV sur une base régulière.

La dernière de ces séries, Vera, vient de rentrer chez ITV pour sa 10e série et le spectacle reste aussi populaire que jamais avec un peu moins de huit millions de téléspectateurs à l’écoute de l’épisode d’ouverture le 12 janvier.

Prochainement pour DCI Vera Stanhope est un cas qui pourrait devenir très compliqué car un employé d’une entreprise de nettoyage est retrouvé mort.

Mais qui est prêt à apparaître dans le casting de l’épisode 3 de la série 10?

L’histoire de Vera épisode 3

Le troisième épisode de Vera série 10 est centré sur une entreprise de nettoyage commercial du nom d’ECS après qu’un de ses employés, Luke Sumner, a été retrouvé mort.

Vera se voit confier la tâche ardue de rassembler les dernières heures de Luke car, selon l’équipe de pathologie, le coup fatal aurait pu survenir quelques heures avant que Luke ne succombe finalement à ses blessures.

Les soupçons sont instantanément placés sur les collègues de Luke ECS après qu’elle apprenne qu’il a quitté son travail à mi-poste dans une rage furieuse le jour de son meurtre.

Qui est dans le casting?

Naturellement, l’épisode 3 présente la cohorte habituelle de collègues de Vera ainsi qu’une sélection de stars invitées.

Le casting principal

Brenda Blethyn en tant que DCI Vera Stanhope

Kenny Doughty en tant que DS Aiden Healy

Jon Morrison en tant que DC Kenny Lockhart

Paul Kaye comme Dr Malcolm Donahue

Ibibnabo Jack en tant que DC Jacqueline ‘Jac’ Williams

Riley Jones en tant que PC Mark Edwards

Des invités de prestige

Emily Stott comme Georgia Hay

Jacqueline Boatswain en tant que Sarah Ashers

Leah Walker ass Jasmine Ashers

Dempsey Bovell comme Jojo Walters

Rencontrez les guest stars de cette semaine

Les trois acteurs que nous allons examiner de plus près dans l’épisode 3 de Vera sont Emily Stott, Jacqueline Boatswain et Dempsey Bovell.

Emily Stott – Emily Stott endosse le rôle de Georgia Hay, une amie et voisine du Luke assassiné. Emily Stott commence tout juste sa carrière d’actrice et son apparition dans Vera est son premier rôle majeur à la télévision avec une multitude de rôles de courts métrages à son actif.

Jacqueline Boatswain – Jacqueline Boatswain, qui assume le rôle de Sarah Ashers Vera, est impliquée dans l’industrie du jeu depuis 1988 lorsqu’elle est apparue dans un épisode de Red Dwarf. Depuis lors, elle a joué divers rôles dans des films, des émissions de télévision et même des jeux vidéo, notamment Shameless, Wolfblood, Bloodborne et Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Dempsey Bovell – Dempsey Bovell joue un chauffeur de mini-bus du nom de Jojo Walters à Vera et a travaillé pour la même entreprise que Luke. Bien qu’il s’agisse de son neuvième rôle d’acteur, c’est sans doute son plus grand à ce jour avec des apparitions comme Solo: A Star Wars Story et Rocketman servant tous deux d’apparitions de camée.

L’épisode 3 de Vera sera diffusé à 21 h sur ITV le 26 janvier et le quatrième et dernier épisode de la série suivra le 2 février.

Dans d’autres nouvelles, Game of Thrones a eu un énorme problème depuis cet épisode