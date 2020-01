Rencontrez les stars invitées Grace Stone et Javone Prince – HITC

Le changement arrive à Sainte Marie dans Death in Paradise épisode 4.

Il y a peu de meilleures façons de laver ces bleus hivernaux qu’avec un peu de soleil et un voyage au bord de la mer.

Cependant, si votre budget ne permet pas un voyage dans une île paradisiaque des Caraïbes, alors la série mystère de meurtre de BBC One Death in Paradise est la meilleure chose à faire.

La série est récemment revenue pour sa neuvième saison et reste impressionnante, notamment avec une nouvelle DI à l’horizon.

L’épisode 4 sera sans doute l’épisode le plus dramatique de la série à ce jour, car DI Jack Mooney d’Ardal O’Hanlon est confronté à un choix qui pourrait changer Death in Paradise pour toujours.

L’histoire de l’épisode 4

Tout au long de la série 9 de Death in Paradise, DI Jack Mooney s’est rapproché de plus en plus de la nouvelle amoureuse Anna Houghton et maintenant, alors qu’elle se prépare à partir pour continuer ses voyages dans le monde, le détective se retrouve avec un choix angoissant sur les mains.

Comme il s’agit de Death in Paradise, il y a bien sûr un meurtre à enquêter alors que Christopher Williams, le fils du pasteur local, décède dans ce qui semble être un accident ou un suicide.

Cela laisse un DI Mooney distrait qui tente de reconstituer non seulement le casse-tête de l’enquête sur le meurtre, mais le casse-tête de savoir s’il doit ou non rester sur Sainte-Marie.

Qui fait partie de la distribution de l’épisode 4?

Comme toujours avec Death in Paradise, l’épisode de cette semaine présente la distribution habituelle de personnages principaux ainsi qu’une multitude de stars invitées.

Le casting principal

Ardal O’Hanlon en tant que DI Jack Mooney

Tobi Bakare comme JP Hooper

Shyko Amos comme Ruby Patterson

Aude Legastelois en tant que Madeleine Dumas

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Elizabeth Bourgine comme Catherine Bordey

Nina Wadia comme Anna Houghton

Des invités de prestige

Grace Stone en tant que Siobhan Mooney

Michael Obiora comme Christopher Williams

Clare-Hope Ashitey en tant que Alesha Williams

Javone Prince en tant que Clarence Delport

Lorraine Burroughs en tant que Shonelle Delport

David Webber un pasteur démon Williams

Projecteur star invité

Bien qu’il y ait beaucoup d’acteurs invités dans l’épisode de Death in Paradise de cette semaine, nous allons voir de plus près Grace stone et Javone Prince.

Grace Stone – Les fans de Longtime Death in Paradise reconnaîtront Grace Stone comme Siobhan Mooney presque instantanément. La fille de Jack Mooney a déjà été très impliquée dans la série et a accompagné le détective irlandais dans ses premiers épisodes sur Saint Marie.

Dans la série 9, elle revient du Royaume-Uni après avoir passé les dernières séries à étudier à l’université.

À part Death in Paradise, les fans connaîtront probablement mieux Grace Stone grâce à Lucky Man, The Crown, Call the Midwife, Doctors et Delicious de Stan Lee.

Javone Prince – Javone Prince joue le rôle de Clarence Delport, le chef de chœur de l’église, dans l’épisode et son personnage est ami avec Christopher assassiné depuis son enfance.

En plus d’agir, Javone Prince est également bien connu en tant que comédien et est apparu dans plusieurs émissions de comédie tout au long de sa carrière de 15 ans.

Il est surtout connu pour ses apparitions dans des histoires comme Horrible Histories et Désolé, je n’ai pas de tête, mais il est également apparu dans des goûts comme PhoneShop, Hank Zipzer et Find Me in Paris.

Venir pour Javone Prince, cependant, est une apparition dans le dernier film de Bond, No Time To Die, et peut être vu dans la bande-annonce faisant Daniel Craig dire la ligne emblématique “Bond … James Bond”.

Death in Paradise, épisode 4 de la série 9, sera diffusé à 21 heures le jeudi 30 janvier.

