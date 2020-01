Rencontrez les stars invitées Karl Collins, Steve Lorrigan et Katy Carmichael – HITC

La série 10 de Vera d’ITV se termine cette semaine après quatre épisodes.

Les séries de meurtre et de mystère sont parmi les plus populaires à la télévision avec des millions de téléspectateurs comme Death in Paradise de BBC One ainsi que Grantchester et Vera d’ITV sur une base régulière.

La dernière de ces séries, Vera, vient de rentrer chez ITV pour sa 10e série et le spectacle reste aussi populaire que jamais avec un peu moins de huit millions de téléspectateurs à l’écoute de l’épisode d’ouverture le 12 janvier.

Cependant, nous avons déjà atteint le dernier épisode de la 10e série de Vera, qui devrait se terminer après le quatrième épisode de cette semaine.

DCI Vera Stanhope semble avoir un cas terriblement difficile à affronter cette semaine après qu’un riche magnat du jeu ait été abattu lors d’une invasion de domicile, mais qui devrait apparaître dans le casting de l’épisode 4?

L’histoire de l’épisode 4

Le quatrième et dernier épisode de la 10e série de Vera est centré sur le meurtre d’Alun Wilmott, un riche magnat de la boutique de jeux qui a été tué lors d’une invasion sanglante de sa maison qui laisse sa femme et sa fille traumatisées.

Vera a certainement du pain sur la planche cette fois-ci. Il y a des soupçons d’un travail intérieur avec le chef de la sécurité d’Alun qui semble être le suspect principal, mais alors que Vera approfondit un peu plus elle découvre que les ennemis d’Alun étaient nombreux.

Rencontrez le casting de l’épisode 4

Comme toujours dans le drame ITV, nous nous joignons à Vera et à son équipe de personnages principaux ainsi qu’à une foule de nouvelles stars invitées qui nous sont présentées pour cet épisode.

Le casting principal

Brenda Blethyn en tant que DCI Vera Stanhope

Kenny Doughty en tant que DS Aiden Healy

Jon Morrison en tant que DC Kenny Lockhart

Paul Kaye comme Dr Malcolm Donahue

Ibibnabo Jack en tant que DC Jacqueline ‘Jac’ Williams

Riley Jones en tant que PC Mark Edwards

Des invités de prestige

Steve Lorrigan comme Alun Wilmott

Karen Bryson comme Louise Wilmott

Ella-Grace Gregorie comme Jess Wilmott

Karl Collins en tant que Ciaran Duggan

Patrick Robinson comme Royce Hobson

Katy Carmichael comme Gayle Beecher

Projecteur star invité

Les trois acteurs que nous allons examiner de plus près dans l’épisode 4 de Vera sont Steve Lorrigan, Karl Collins et Katy Carmichael.

Steve Lorrigan – Steve Lorrigan endosse le rôle d’Alun Wilmott dans l’épisode de Vera de cette semaine, le magnat du jeu assassiné qui met l’intrigue en mouvement.

Bien que le rôle de Wilmott dans Vera puisse être crucial, il n’est pas dans l’épisode depuis longtemps qui a été un thème courant dans sa carrière d’acteur qui n’a vu que 11 rôles au cours des 16 dernières années, dont les plus importants sont venus dans des goûts de Tiger Zinda Hai, Kick et Heathen.

Karl Collins – L’acteur Karl Collins, né à Nottingham, joue le rôle central de Ciaran Duggan dans Vera. Ciaran est le chef de la sécurité d’Alun, mais les soupçons sont fermement placés sur sa tête après avoir découvert qu’il a des antécédents de crimes violents.

La carrière de Collins a été prometteuse à ce jour avec 50 crédits à son actif, dont les plus importants sont venus comme Attack the Block, Doctor Who et Hollyoaks dans lesquels Karl est apparu dans plus de 220 épisodes.

Katy Carmichael – Et enfin, nous avons Katy Carmichael qui prend le rôle de Gayle Beecher dans la finale de la série. ITV a peu révélé son personnage avant l’épisode.

Carmichael elle-même, cependant, a eu une carrière extrêmement impressionnante qui a commencé il y a 30 ans en 1990. Après avoir fait ses débuts dans la série télévisée Bread, elle a continué à apparaître dans toute une série de films et de séries télévisées, dont Spaced, d’Edgar Wright, plus de 60 ans. épisodes de Coronation Street ainsi qu’une apparition dans Christopher Robin de Disney où elle est apparue aux côtés d’Ewan McGregor et Hayley Atwell.

Vera série 10 se termine par l’épisode 4 à 20 heures le dimanche 2 février.

