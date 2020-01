Rencontrez les stars invitées Stella Gonet, Simon Kunz et Jyuddah Jaymes – HITC

Grantchester est de retour sur nos écrans ce soir pour le quatrième épisode de la nouvelle série.

Les séries de meurtre mystère ont toujours été parmi les choses les plus populaires à la télévision.

Les intrigues fascinantes et la tentative de reconstituer le boîtier ont toujours rendu le visionnement fascinant.

En janvier 2020, les fans de meurtre mystère ont eu droit non seulement au retour de Death in Paradise sur BBC One, mais aussi à Grantchester d’ITV qui est de retour pour sa cinquième série cette année.

Après l’arrivée de la nouvelle série le 10 janvier, nous avons atteint le quatrième épisode de la nouvelle série, mais qui devrait apparaître dans l’épisode de cette semaine?

L’histoire de l’épisode 4

L’épisode 4 de la cinquième série de Grantchester entre en action après que le corps d’un jeune homme a été retrouvé nu sur les Fens.

Geordie et Will ne perdent pas de temps à enquêter sur l’affaire et découvrent un lien mystérieux avec un projet de recherche du Cambridgeshire expérimentant des drogues psychotropes, conduisant la paire sur une voie sombre et graveleuse.

Pendant ce temps, au foyer Keating, un dîner gênant laisse des failles dans la famille qui ne pourraient jamais être résolues et les tensions à Granchester continuent de s’intensifier.

Qui est dans le casting de l’épisode 4?

Comme toujours, avec chaque épisode de Grantchester, nous suivons l’histoire de la distribution principale des personnages, les résidents de Grantchester, ainsi que d’une foule d’acteurs invités uniques.

Distribution principale / récurrente

Robson Green en tant que Geordie Keating

Tom Brittney comme Will Davenport

Al Weaver en tant que Leonard Finch

Tessa Peake-Jones en tant que Mrs Chapman

Kacey Ainsworth en tant que Cathy Keating

Nick Brimble comme Jack Chapman

Oliver Dimsdale comme Daniel Marlowe

Lauren Carse comme Ellie Harding

Jemma Redgrave comme Amelia Davenport

Des invités de prestige

Stella Gonet comme Judy Munroe

Simon Kunz comme Martin Adler

Sophie Walter comme Helen Feldman

Jyuddah Jaymes en tant que Remi Adeyemi

Akshay Sharan comme Peter Soosai

Jack Barton comme Chris Hartley

Russell Wilcox comme Mr Hartley

Andrew Bridgmont comme Douglas Munroe

Theo Fraser Steele en tant que professeur Evans

Projecteur star invité

Cette semaine, Stella Gonet, Simon Kunz et Jyuddah Jaymes sont les vedettes invitées.

Stella Gonet – Stella Gonet est un nom énorme parmi les acteurs invités cette semaine avec plus de 50 crédits d’acteur à son nom.

Sa carrière d’actrice a commencé en 1985 avec un rôle dans la série télévisée Gems et a inclus des apparitions dans des groupes comme The Crown, The House of Elliot ainsi que 66 épisodes dans le feuilleton médical Holby City.

Simon Kunz – Dans Simon Kunz, Grantchester a un acteur avec plus de 90 apparitions à son nom avec le plus grand rôle de sa carrière dans les goûts de The Last Kingdom, Requiem et Traitors.

Cependant, Kunz est également apparu dans certaines productions énormes mais seulement dans des rôles mineurs, notamment la première sortie de Pierce Brosnan en tant que James Bond dans Goldeneye, Captain America: The First Avenger et Sherlock.

Jyuddah Jaymes – Jyuddah Jaymes est l’un des acteurs les plus excitants de Grantchester cette semaine alors qu’il assume le rôle de Remi Adeyemi.

Il n’a que trois rôles d’acteur à ce jour, Clique, Sanditon et Grantchester, mais son nom sera sans aucun doute à surveiller.

La saison 5 de Grantchester se poursuit avec l’épisode 4 à 21 h sur ITV.

