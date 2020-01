Rencontrez l’esprit créatif derrière le drame réel d’ITV – HITC

White House Farm raconte l’histoire poignante et vraie d’un meurtre de cinq personnes.

ITV a toujours eu un penchant pour la création de séries dramatiques vraiment fascinantes et, comme nous l’avons vu par le passé, comme A Confession l’année dernière, sont capables de présenter des histoires vraies à l’écran.

C’est le cas de la nouvelle série White House Farm, dont le premier épisode a été diffusé le 8 janvier 2020.

La série raconte l’histoire macabre des meurtres de la Ferme de la Maison Blanche et pour lui donner une couche supplémentaire d’authenticité, ITV a recruté l’auteur Colin Caffell qui a des liens étroits avec les vrais événements de la série elle-même.

Qu’est-ce que White House Farm?

La Ferme de la Maison Blanche est une dramatisation des meurtres réels de la Ferme de la Maison Blanche qui ont eu lieu en août 1985 et ont fait cinq morts.

Les policiers ont d’abord cru que l’incident était un meurtre-suicide avec la mère de la famille Bamber, Sheila, à blâmer car elle souffrait de schizophrénie.

Cependant, des semaines après les meurtres, de nouvelles preuves sont apparues et l’enquête a pris une tournure extrêmement dramatique.

Qui est Colin Caffell?

Colin Caffell est l’ex-mari de Sheila Bamber, l’une des cinq personnes assassinées dans la nuit du 6 au 7 août 1985.

Non seulement il apparaît en tant que personnage dans l’adaptation ITV, mais il a également été consultant sur la série.

À la suite des tueries, en 1994, Colin Caffell a écrit un livre, In Search of the Rainbow’s End, dans lequel il donne un aperçu personnel des événements tragiques.

Qui le joue dans la série?

Colin Caffell apparaît tout au long de l’adaptation d’ITV grâce à ses liens étroits avec Sheila et leurs deux enfants, Daniel et Nicholas Caffell.

Dans la série, il est joué par l’acteur de 31 ans Mark Stanley que beaucoup reconnaîtront de la série fantastique à succès Game of Thrones.

Depuis ses débuts d’acteur en 2011 sur le tournage de Game of Thrones, Mark Stanley a continué à apparaître dans plus de 30 rôles d’acteur, les plus grands d’entre eux venant sans doute dans l’adaptation ITV de Sanditon de Jane Austen ainsi que de l’original de Netflix Criminal.

Il est également apparu dans un certain nombre de rôles de film avec le plus accrocheur à venir dans Star Wars 2015: The Force Awakens où il a joué un chevalier de Ren dans un petit rôle de camée.

En attendant, White House Farm continue sur ITV le mercredi 15 janvier, avec une série contenant six épisodes au total.

Dans d’autres nouvelles, Netflix: La saison 3 de You a-t-elle été confirmée? Sera Gamble nous donne de l’espoir!