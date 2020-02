Rencontrez Lili Miller, Jacob Collins et Nadia Parkes – HITC

L’épisode 8 voit apparaître des personnages célèbres du passé. Une nuit de narration ne se déroule pas comme prévu, le Docteur prend d’énormes décisions.

Les dimanches soirs signifient une chose et une seule chose pour les fans de science-fiction, à 19 h 10 Dr Who, une série qui a attiré les téléspectateurs pendant des années. L’émission est diffusée chaque semaine le dimanche en 2020.

“The Haunting of Villa Diodati” est le titre du huitième épisode de Dr Who saison 12.

L’épisode voit le Docteur faire un voyage dans le temps. Elle débarque en 1816 sur les rives du lac Léman qui se situe entre la France et la Suisse. Dans une tournure surnaturelle – ce qui est plus que prévu de la série de la BBC – le docteur, Graham, Yasmin et Ryan se retrouvent en compagnie des légendes littéraires Lord Byron et Shelleys.

Jodie Whittaker est maintenant communément connue comme le treizième Docteur que les fans de la série ont vu. Mais en plus des visages réguliers, il y a quelques nouveaux arrivants dans le dernier épisode. Rencontrons le casting de Doctor Who série 12 épisode 8!

Doctor Who série 12 épisode 8 cast

Selon IMDb, l’épisode 8, «The Haunting of Villa Diodati», présente le casting habituel composé de:

– Jodie Whittaker comme le docteur

– Bradley Walsh dans le rôle de Graham O’Brien

– Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

– Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

Il y a aussi de nouveaux visages dans l’épisode qui sera diffusé dimanche 16 février sur BBC One.

Lili Miller guest stars dans l’épisode 8

Lili Miller est un personnage clé de l’épisode 8 de Doctor Who série 12 alors qu’elle incarne la légende littéraire Mary Shelley.

L’actrice est diplômée de LAMDA en 2018 après avoir étudié pendant deux ans.

Elle a déjà joué dans Gangs of London, mais il semble que Doctor Who pourrait être l’un de ses rôles principaux.

Lili est sur Instagram à @lilimiller_ avec environ 600 abonnés.

Jacob Collins

Ensuite, Jacob Collins-Levy. Vous pouvez reconnaître l’acteur anglo-australien de son rôle d’Henri VII dans la série télévisée The White Princess en 2017. Jacob a joué aux côtés de Jodie Comer qui a joué son épouse dans la série, Elizabeth of York.

Le joueur de 27 ans a également joué Thomas Curnow dans le film True History of the Kelly Gang de 2019.

À première vue, Jacob n’est pas sur les réseaux sociaux. Cependant, si vous êtes un mégafan, il y a quelques pages de fans sur Instagram!

Nadia Parkes

Nadia Parkes devrait également jouer le rôle de guest star dans l’épisode 8 du Dr Who.

Elle incarne Claire Clairmont – la belle-sœur de Mary Shelley et la mère de la fille de Lord Byron, Allegra.

Avant son rôle de Dr Who, Nadia a joué Rosa de Vargas dans la série télévisée The Spanish Princess en 2019.

D’après l’apparence de la page Instagram de Nadia (@ nadia.parkes), elle a beaucoup voyagé et compte plus de 9 000 abonnés.

