Rencontrez Manticore d’Octavia Spencer – / Film

Les premières réactions sont là pour le dernier film d’animation de Pixar En avant, et bien que le film de comédie fantastique ne semble pas jeter un sort à tous les critiques, il y a beaucoup de raisons d’être excité pour le road trip avec Tom Holland et Chris Pratt.

Deux nouveaux clips Onward contribuent à alimenter cette excitation, montrant un aperçu de la scène dans laquelle les frères elfes de Holland et Pratt, en quête de magie pour leur père décédé à la vie pendant une journée, se retrouvent face à face avec le pas si effrayant Manticore, joué par Octavia Spencer. Accompagnant ce clip est une featurette en coulisses montrant la relation entre les frères et sœurs de Holland et Pratt, et exactement quel genre de performance Spencer donne ici. Regardez les nouveaux clips Onward ci-dessous.

Clips en avant

Le buzz est sorti, et Onward est généralement correct. Mais Pratt et Holland prouvent dans le nouveau clip Onward, ainsi que dans les coulisses ci-dessous, qu’ils sont une raison suffisante pour voir le film de comédie fantastique Pixar, qui suit deux frères elfes qui doivent continuer sur une vieille quête façonnée pour passer une dernière journée avec leur père décédé. La quête les met face à face avec une redoutable Manticore – seulement elle n’est pas aussi redoutable qu’elle est éreintée, gérant un restaurant qui distribue des cartes de quête de nouveauté. C’est une petite scène amusante qui montre comment Pratt et Holland travaillent ensemble, et prouve que Spencer a un talent pour la voix, semblant pratiquement méconnaissable.

Un nouveau clip dans les coulisses donne également un aperçu de la dynamique fraternelle de Pratt et Holland, ainsi que de la mission de Julia Louis-Dreyfus en tant que mère de les retrouver dans leur quête, ce qui l’amène également en face à face avec Spencer harried Manticore.

Réalisé par Dan Scanlon à partir d’un script écrit par Scanlon, Jason Headley et Keith Bunin, Onward joue aussi Ali Wong, Lena Waithe, et Mel Rodriguez. Onward ouvre en salles le 6 mars 2020.

Deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfoot, partent en voyage pour découvrir s’il reste encore un peu de magie afin de passer une dernière journée avec leur père, décédé alors qu’ils étaient trop jeunes pour se souvenir de lui.

