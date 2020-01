Rencontrez Marama Corlett – âge, Instagram et rôles précédents de l’actrice de Sick of It! – HITC

Sick of It 2 ​​est actuellement diffusé sur Sky One, mais que savons-nous du nouveau venu de la série Marama Corlett?

Lorsque la série de comédie dramatique avec Karl Pilkington, Sick of It, est arrivée sur Sky One en septembre 2018, peu de gens se seraient attendus à une deuxième série.

C’était jusqu’en janvier 2020 lorsqu’une deuxième série, Sick of It 2, a atterri sur Sky et a bouleversé la vie du fictif Karl Pilkington.

Comme l’a montré la première série de Sick of It, Karl fictif ne pouvait pas être plus malheureux en ce qui concerne les femmes, avec lui disant toujours les mauvaises choses et les rendez-vous fous.

La série 2, cependant, et l’inclusion d’un nouveau personnage du nom de Ruby a marqué un changement positif pour Karl fictif.

Rencontrez Marama Corlett

Marama Corlett est une actrice maltaise de 35 ans, née le 3 mai 1985, qui prend le rôle de Ruby est la deuxième série de Sick of It.

Née dans la capitale maltaise de La Valette, Marama est également d’origine scillienne et néo-zélandaise et son nom de famille, Corlett, se trouve couramment sur l’île de Man où elle est originaire.

Avant de se lancer dans le théâtre, Marama voulait poursuivre une carrière dans la danse et faisait partie du groupe Ballet Russ de Malt avant de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre d’autres opportunités dans ce domaine.

Cependant, comme nous pouvons le voir, sa carrière de ballet a pris une place en veilleuse alors qu’elle s’est plutôt tournée vers le monde du théâtre.

Loin d’agir, Marama est assez actif sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram avec respectivement 2600 et 5200 abonnés au moment de la rédaction.

Marama Corlett comme Ruby

Les fans de Sick of It auront été présentés à Marama Corlett en tant que Ruby dans la deuxième série du drame comique.

Après que la première série ait vu Karl échouer misérablement avec les femmes, il entre dans la nouvelle série dans l’espoir de mettre les relations de côté, mais que tout change une fois qu’il rencontre Ruby.

Au début, Karl engage Ruby comme aide-soignante pour sa tante âgée Norma, mais il s’avère rapidement qu’il y a un peu plus dans leur relation.

Dans quoi d’autre Marama Corlett était-elle?

Après avoir suspendu sa carrière de danseuse, Marama Corlett s’est lancée dans le monde de l’action comme un canard à l’eau.

Son premier rôle d’acteur est venu en 2009 dans le court métrage What a Witch qui a été suivi par quelques apparitions de courts métrages.

Le premier grand rôle d’acteur de Marama est venu dans la série Sky TV 2012 Sinbad. Corlett a été régulièrement impliquée avec Sky car elle est également apparue dans Sick Note aux côtés de Rupert Grint et, bien sûr, Sick of It.

Les rôles les plus accrocheurs dans la carrière de Marama à ce jour sont venus dans les films de 2014 Maléfique et Gardiens de la Galaxie où elle a occupé des rôles assez mineurs en tant que serviteur et Pit Boss respectivement.

Les deux derniers épisodes de Sick of It 2 ​​seront diffusés sur Sky One le vendredi 24 janvier, toute la série étant également disponible via Sky à la demande et via le service de streaming de Sky NOW TV.

