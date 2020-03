Rencontrez Michele Dotrice, Charlotte Ritchie et Freddie Fox! – HITC

ITV a une nouvelle série de meurtre mystère sous la forme de McDonald et Dodds, mais qui joue dans le deuxième épisode de l’émission?

Il n’y a rien que nous aimons plus qu’un bon mystère de meurtre dans un drame policier et ITV a été une lumière phare dans le genre depuis des décennies.

Avec l’inspecteur Morse, Foyle’s War, Midsomer Murders, Vera et Endeavour parmi ses plus grands noms, ITV a définitivement un solide palmarès de séries de premier ordre.

Et maintenant, les fans ont une nouvelle série de meurtre mystère à se livrer avec McDonalds et Dodds.

Après l’épisode 1 sorti le 1er mars, le deuxième et dernier épisode a frappé nos écrans le dimanche 8 mars, mais qui figurait dans la distribution de l’épisode?

McDonald et Dodds épisode 2

Après que l’épisode 1 nous ait présenté la DCI Lauren McDonald, très ambitieuse et motivée, et les DS Dodds sans prétention, un partenariat improbable commence à se former.

L’épisode 2, intitulé The Wilderness of Mirrors, voit le duo de lutte contre le crime se lancer dans leur deuxième affaire.

DCI McDonald et son partenaire, DS Dodds, sont appelés à enquêter sur la mort d’un patient très aisé à l’exclusif Mara Retreat, une clinique de rééducation où seuls les clients les plus riches sont les bienvenus.

Leur enquête, cependant, est assombrie par une quantité non négligeable de fumée et de miroirs, ce qui rend la découverte de la vérité une tâche ardue.

Qui est dans le casting?

Comme la plupart des programmes de meurtre mystère, McDonald and Dodds propose à la fois un noyau de personnages et de nouvelles vedettes invitées pour chaque épisode de la semaine.

Le casting principal

Tala Gouveia en tant que DCI Lauren McDonald

Jason Watkins comme DS Dodds

Jason Murray en tant que surint. Principal John Houseman

Pearl Chanda en tant que DC Laura Simpson

Jack Riddiford en tant que DC Darren Craig

Des invités de prestige

Joanna Scanlan en tant que Kelly Mulcreevy

Hugh Dennis comme George Holden

Caroline Catz comme Alison Speirs

Michele Dotrice comme Mary Costair

Freddie Fox comme Miles Stevens

Suzanne Packer comme Jane Crawford

Kiran Sonia Sawar comme Maheeda Abaasi

Charlotte Ritchie comme Irene Ross

Michele Dotrice comme Mary Costair

Michele Dotrice endosse le rôle de Mary Costair, membre d’un groupe de thérapie au Mara Retreat. Elle a développé une dépendance au jeu après la mort de son mari et le départ de sa famille.

En tant qu’actrice, Michele Dotrice travaille depuis 1961 et est apparue dans plus de 60 rôles d’acteur depuis. Le plus grand de ses rôles est venu dans les goûts de Some Mothers Do ‘Ave‘ Em ainsi que The Old Curiosity Shop, Midsomer Murders, la série télévisée Vanity Fair et enfin le grand-père Great Escape de David Walliams.

Charlotte Ritchie comme Irene Ross

Avant le deuxième épisode de McDonald et Dodds, peu d’informations ont été publiées sur le personnage de Charlotte Ritchie – c’est un mystère de meurtre après tout.

L’actrice elle-même, quant à elle, travaille depuis 2004, son deuxième rôle venant en supplément dans Harry Potter et la coupe de feu. Depuis lors, elle est apparue dans plus de 30 rôles, notamment Fresh Meat, Siblings, Doctor Who et Call the Midwife où elle a joué Nurse Barbara dans plus de 30 épisodes.

Freddie Fox comme Miles Stevens

Et enfin, nous avons Freddie Fox comme alcoolique Miles Stevens, il est un autre membre du groupe de thérapie au Mara Retreat.

Freddie Fox est un nom que beaucoup connaîtront après un certain nombre de rôles importants au cours des dernières années ainsi que ses liens familiaux avec Lawrence et Emilia Fox. Les téléspectateurs auront très probablement vu Freddie Fox dans les goûts de White House Farm, Year of the Rabbit, The Three Musketeers et le film King Arthur: Legend of the Sword.

L’épisode 2 de McDonald’s et Dodds d’ITV est disponible en streaming via ITV Hub après la diffusion de l’épisode à 20 heures le dimanche 8 mars.

