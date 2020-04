Rencontrez Millie Brady – l’incroyable Lady Aethelflaed de Netflix – HITC

Le verrouillage du Royaume-Uni se poursuivant pendant au moins quelques semaines, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vous immerger dans de grandes émissions de télévision originales.

Netflix vient juste de sortir la quatrième saison de leur très populaire série The Last Kingdom et les fans du drame historique sont impatients d’en savoir plus sur les acteurs principaux.

Lady Aethelflaed est l’un des personnages principaux de l’histoire de The Last Kingdom depuis son introduction dans la première saison et la «Lady of Mercia» reste incroyablement populaire auprès des fans.

Qui joue Lady Aethelflaed dans The Last Kingdom?

Lady Aethelflaed est interprétée par l’actrice et mannequin anglaise Millie Brady.

Née sous le nom de Camilla Brady, la jeune femme de 26 ans vit actuellement à Hampstead, au nord de Londres, avec sa sœur. En dehors de son travail devant la caméra, Brady est surtout connue pour ses mannequins avec Miu Miu et sa relation avec la star de One Direction Harry Styles en 2013.

Dans une interview en 2018, Brady a partagé avec ses lecteurs qu’elle était attirée par le rôle d’Aethelflaed parce qu’elle n’est “pas simplement un héros, elle a tellement de couches et se sent très réelle”.

Millie a ajouté: “Je pense qu’il est très important que tous nos héros aient une histoire aussi riche et que le scénario de chaque personnage soit assez compliqué et aucun d’eux n’est juste votre héros stéréotypé ou méchant.”

Dans quoi d’autre Millie Brady a-t-elle joué?

Beaucoup d’entre nous reconnaîtront Brady pour ses rôles dans ITV’s White House Farm (2020) en tant que Sally Jones, Guy Ritchie’s King Arthur: Legend of the Sword (2017) en tant que princesse Catia et le film hilarant de comédie et d’horreur Pride and Prejudice and Zombies (2016 ) comme Merry Bennet.

Brady a également joué dans M. Selfridge (2014) dans le rôle de Violette Selfridge et Legend (2015) dans le rôle de Joan Collins. Elle a également été initialement interprétée comme la princesse Renfri dans la série The Witcher de Netflix. Cependant, la décision a été prise de reprendre certaines des premières scènes, ce qui signifie que le rôle a ensuite été confié à Emma Appleton.

Plus tard cette année, Brady figurera dans le thriller très attendu Intrigo: Samaria et dans la web-série américaine The Queen’s Gambit plus tard cette année.

Vous pouvez consulter son Twitter @camilla_brady et Instagram @millie_brady

