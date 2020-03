Rencontrez RetroCrush, le service de streaming gratuit avec des classiques d’anime des années 70, 80 et 90

RetroCrush est un nouveau service de streaming d’anime qui se distingue des autres pour une chose: son catalogue est composé de classiques du genre des années 70, 80 et 90. Le service est déjà disponible et en plus d’être totalement gratuit, vous n’avez pas besoin d’un abonnement, en plus de pouvoir l’utiliser sur vos appareils mobiles.

Nous recommandons également: Toei ouvre la chaîne YouTube avec toutes ses séries de kaijus et robots, gratuitement

RetroCrush sera disponible à partir du 30 mars aux États-Unis, gratuitement et avec des publicités. En plus d’avoir un site Web, il est disponible sur Google Play et iTunes pour iPhone, iPad et Apple TV. Au moment de son lancement, il aura une quarantaine de titres classiques qui se développeront progressivement.

Voici tous les anime qui seront disponibles lors du lancement de RetroCrush:

Devil Lady (26 épisodes)

Creamy Mamy (52 épisodes)

Magical Emi, l’étoile magique (38 épisodes)

Perse, la fée magique (48 épisodes)

Pastel Yumi, l’idole magique (25 épisodes)

Cybersix

Oeil de chat

Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer

Black Jack: le film

Golgo 13: le film

Arcadie de ma jeunesse

Galaxy Express 999

Space Adventure Cobra

RetroCrush a émergé comme un projet dirigé par Mary Gibson et Will Chao, qui ont commenté ce qui rend leur service de streaming unique des autres qui proposent également des anime:

“Ce qui rend la chaîne passionnante, c’est sa concentration sur les émissions qui ont influencé la création de l’anime le plus populaire d’aujourd’hui.”

Pour sa part, Mary Gibson a complété:

«En tant que fan de longue date d’anime, je découvre toujours des séries classiques aussi amusantes et excitantes que nombre de mes préférées actuelles. Nous avons hâte de partager ces émissions afin que d’autres fans puissent les découvrir également. »

RetroCrush est actuellement disponible aux États-Unis. Bien que les personnes derrière le projet n’aient pas parlé de la possibilité de le porter dans d’autres parties du monde comme le Mexique, vous pouvez utiliser un VPN pour essayer ce nouveau service de streaming passionnant.

