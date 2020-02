Rencontrez Sia Alipour, Emma Cunniffe et Stephanie Leonidas – HITC

Rencontrons les nouveaux venus dans l’épisode 2 de la nouvelle série 2020 d’Endeavour.

La série ITV Endeavour est de retour en 2020 et apporte de nouveaux talents d’acteur.

Le spectacle, qui est une préquelle de l’inspecteur Morse, a débuté en 2013 et depuis lors, Endeavour a gagné une énorme base de fans.

Mis à part DS Endeavour Morse et DCI Fred jeudi, qui sont respectivement joués par Shaun Evans et Roger Allam, de nouveaux visages devraient apparaître dans la série 7 du spectacle.

L’épisode 2, «Raga», sera diffusé le dimanche 16 février à 20 h sur ITV. Alors, sans plus tarder, rencontrons le casting de l’épisode 1 de la série Endeavour 2.

Endeavour Series 7 Episode 2 Cast

Comme le souligne IMDb, voici les acteurs de la série Endeavour épisode 2 2:

– Shaun Evans en tant que DC Endeavour Morse

– Roger Allam en tant que DI Fred jeudi

– Anton Lesser en tant que surintendant principal Reginald Bright

– James Bradshaw en tant que Dr Max DeBryn

– Sean Rigby en tant que PC Jim Strange

– Abigail Thaw dans le rôle de Dorothea Frazil

– Caroline O’Neill as Win jeudi

– Carol Royle en tant que Mrs Bright

– Sia Alipour en tant que Dr Farook Sardar

– William Allam comme Gary Rogers

– Pal Aron comme Rafiq Sardar

– Emma Cunniffe en tant que prince romarin

– Ryan Gage comme Ludo Talenti

– Stephanie Leonidas comme Violetta Talenti

Rencontrez Sia Alipour

La vedette de l’épisode 2 de la nouvelle série 2020 est Sia Alipour. Né Siavash Alipour en Iran, il a déménagé en Belgique à l’âge de sept ans puis s’est installé à Londres en 2007.

Il était à l’origine un cascadeur après avoir commencé les arts martiaux quand il était enfant. Cependant, sa carrière s’est transformée en une carrière d’acteur.

Il est apparu dans des films tels que Wonder Woman et Kick-Ass 2 ainsi que dans le jeu vidéo Squadron 42.

Suivez Sia sur Instagram @siaalipour où il compte environ 1300 abonnés.

Emma Cunniffe

Emma Cunniffe figure sur la liste des acteurs de «Raga». Elle est née le 3 juillet 1973 et est originaire de Chester, en Angleterre.

Emma joue Rosemary Prince dans l’épisode 2. Elle a déjà joué des rôles dans Poirot, Hetty Wainthropp Investigates, Silent Witness et Doctors.

La femme de 46 ans a eu une longue carrière d’acteur jusqu’à présent avec des rôles dans Holby City, Lewis, Waterloo Road et Midsomer Murders à son actif. Elle a également joué à DS Hawthorn dans le célèbre feuilleton Coronation Street. Suivez Emma sur Twitter @ EmmaEmmac3.

Stephanie Leonidas

Stephanie Leonidas doit également jouer dans l’épisode 2 de la série Crime Drama.

Stephanie est probablement la plus connue pour son apparition dans le drame Tomorrow de 2016 ainsi que dans les séries télévisées American Gothic, Defiance, Snatch et Night and Day.

La femme de 36 ans compte environ 13 500 followers sur Instagram, retrouvez-la sous le pseudo @stephleonidas. Elle est également sur Twitter en tant que @StephLeonidas.