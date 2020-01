Rencontrez The Outlander dans Sky Atlantic – Jason Bateman et Ben Mendelsohn dans l’adaptation de Stephen King – HITC

The Outsider sur HBO et Sky Atlantic ne tire aucun coup de poing avec un casting all-star pour raconter l’histoire du roman du même nom de Stephen King.

Stephen King a connu une sorte de renaissance ces dernières années avec des adaptations de ses romans légendaires devenant la propriété la plus chaude dans le monde de l’horreur du cinéma.

Cependant, nous n’avons pas vraiment vu une grande partie de son travail se diriger vers le petit écran.

C’était jusqu’à l’annonce de The Outsider, une adaptation du roman policier du même nom de Stephen King en 2018.

HBO a choisi la série aux États-Unis tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent se connecter via Sky Atlantic et la série ressemble à une véritable montre incontournable pour les fans de Stephen King, car il y a plusieurs grands noms dans la distribution de l’émission.

De quoi parle The Outsider?

The Outsider raconte l’histoire d’un cas de meurtre. Nous suivons le détective Ralph Anderson alors qu’il enquête sur le meurtre d’un enfant de 11 ans, toutes les preuves pointant vers le professeur local et entraîneur de la Petite Ligue, Terry Maitland.

Cependant, alors que les preuves sont là pour suggérer que Maitland était derrière le meurtre, l’entraîneur de la Little League a plusieurs alibis qui le mettent à des kilomètres de la scène du crime.

Resté à essayer de comprendre comment quelqu’un peut être à deux endroits à la fois, Det. Anderson tombe sur quelque chose de bien plus sinistre.

Qui est dans le casting?

Avec cette adaptation de Stephen King, HBO et Sky n’ont pas manqué d’acteurs de renom pour remplir les rôles dans la nouvelle mini-série.

Le casting principal

Ben Mendelsohn comme Det. Ralph Anderson

Jason Bateman comme Terry Maitland

Cynthia Erivo comme Holly Gibney

Jeremy Bobb comme Alec Pelley

Bill Camp en tant que Howie Gold

Julianne Nicholson comme Marcy Maitland

Mare Winningham comme Jeannie Anderson

Paddy Considine en tant que Claude Bolton

Yul Vazquez comme Yunis Sablo

Marc Menchaca comme Jack Hoskins

Frank Deal en tant que Fred Peterson

Dayna Beilenson en tant que Mildred Patterson

Récurrent

Hettienne Park en tant que Tomika Collins

Michael Esper comme Bill Samuels

Claire Bronson comme Joy Peterson

Michael H. Cole en tant que Herbert Parker

Marc Fajardo comme Myron Lazar

Margo Moorer comme Libby Stanhope

Duncan E. Clark comme Frankie Peterson

Joshua Whichard comme Ollie Peterson

Des noms vraiment énormes devraient apparaître

De toute évidence, les deux noms les plus accrocheurs de la distribution de The Outsider sont Ben Mendelsohn et Jason Bateman.

Ben Mendelsohn a connu la gloire hollywoodienne ces dernières années après son apparition dans le spin-off de Star Wars, Rogue One, avec des personnages comme Ready Player One et Captain Marvel du MCU.

Jason Bateman, quant à lui, a été un habitué de comédies telles que Dodgeball, Horrible Bosses, Arrested Development et plus récemment Game Night, mais dans The Outsider transforme ses talents en crime et en horreur.

Le duo est également rejoint par Cynthia Erivo en tant qu’enquêteur privé peu orthodoxe Holly Gibney qui est la clé pour percer le mystère de cette histoire troublante. Cynthia Erivo est une nouvelle venue dans le monde de l’acteur par rapport à ses co-stars avec seulement 11 rôles d’acteur à son nom, dont les plus importants sont venus dans la série Mr Selfridge et le film 2018 Bad Times à l’El Royale.

The Outsider a été diffusé pour la première fois le 12 janvier sur HBO aux États-Unis et suit le mouvement à 21 heures sur Sky Atlantic ici au Royaume-Uni le 13 janvier. Au total, la série devrait avoir 10 épisodes, ce qui signifie que la finale sera diffusée le 16 mars ici au Royaume-Uni.

Dans d’autres nouvelles, Stath Lets Flats: statut de renouvellement de la série 3 et réaction des fans!