Rencontrez Waleed Zuaiter – la principale star de Bagdad Central sur Channel 4 – HITC

Quelques visionnements essentiels sont arrivés pour le mois.

Bagdad Central est arrivé et Waleed Zuaiter commande l’écran.

Déjà, 2020 s’annonce comme une autre grande année de télévision. De nouveaux titres tels que White House Farm, Deadwater Fell, The Stranger et bien d’autres nous ont tenus totalement en haleine du début à la fin.

Cependant, peu importe combien nous courons, il y a toujours de la place pour plus!

Channel 4 est depuis longtemps un paradis pour les drames conçus par des experts, et ils offrent exactement cela avec Bagdad Central.

À la suite de la disparition de Saddam Hussein, la série se concentre sur un ancien inspecteur de police – Muhsin al-Khafaji – qui a tout arraché à lui… enfin presque tout. Nous racontons ses tentatives pour retrouver sa fille disparue à travers six épisodes.

Waleed Zuaiter, July Namir et Bertie Carvel assistent à la projection de lancement d’une nouvelle série Channel 4 Bagdad Central au BFI, Southbank à Londres.- PHOTOGRAPHIE DE Keith Mayhew

Waleed Zuaiter à Bagdad Central

Bagdad Central a commencé le lundi 3 février 2020 à 22 heures sur Channel 4.

Il est en fait basé sur le premier roman d’Elliott Colla du même nom, comme l’a souligné IMDb. Le livre doit clairement avoir des fans en haut lieu car l’adaptation a réussi à emporter un casting brillant.

La série présente les talents d’acteur de Bertie Carvel, Clara Khoury, Leem Lubany, Tawfeek Barhom, Charlotte Spencer et plus encore.

Waleed Zuaiter joue le rôle principal dans Khafaji. Alors, où l’avons-nous vu auparavant?

Waleed Zuaiter: Films et séries télé

Selon IMDb, l’acteur américain de 49 ans est apparu pour la première fois sur des écrans en 2000 dans le film de comédie Eat Me!

Depuis, il a joué dans de nombreux films, dont Saint Judy (il a joué Omar) en 2018, The Angel (Gamal Abdel Nasser), Here and Now (Sami), 20th Century Women (Charlie), Namour (Nabil), London Has Fallen (Kamran Barkawi), Omar (agent Rami) et The Men Who Stare at Goats (Mahmud Daash).

Mais ce n’est pas tout …

Bagdad Central est loin de sa première incursion dans la télévision. Il a également présenté ses talents dans The Spy (Colonel Amin Al-Hafez), Colony (Vincent), Altered Carbon (Samir Abboud), Prison Break (Mohammad El Tunis), Revolution (Martin Shaw), Good Behavior (Chase Rochefort) et plus encore. .

L’acteur Waleed Zuaiter assiste à une projection de «Blue Night» lors du Tribeca Film Festival 2018 au SVA Theatre le 19 avril 2018 à New York.

Suivez Waleed Zuaiter sur Instagram

Si vous êtes fan, vous savez quoi faire…

Vous pouvez trouver Waleed sur Instagram à @waleedzuaiter; il compte actuellement un peu plus de 1 900 abonnés. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il faudra longtemps avant qu’il en atteigne 2000!

Il y a un tas de clichés, des selfies au contenu lié au travail.

Nous avons hâte de le voir dans de futurs projets, mais en attendant, nous sommes ravis de voir Bagdad Central se défaire.

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?