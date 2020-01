Rencontrez Warren Brown, Matthew McNulty et Molly Harris – HITC

Doctor Who fait venir les stars invitées avec cette dernière aventure pleine d’action.

Comme prévu, le casting de Doctor Who saison 12 épisode 6 livre absolument.

La dernière saison de ce favori de la science-fiction nous fait nous sentir vraiment gâtés. Nous avons peut-être vu le Docteur incarné par des gens comme David Tennant, Tom Baker, Matt Smith et plus dans le passé, mais des années plus tard, nous pensons que nous défendrons le temps de Jodie Whitaker en tant que personnage tout autant.

La saison 12 a déjà lancé tant de bombes sur les fans adorateurs, et si vous espériez qu’ils taquineraient quelque chose d’énorme à l’horizon, vous avez certainement eu de la chance.

Quant aux stars invitées que nous avons eues jusqu’à présent, Anjli Mohindra (Bodyguard), Neil Stuke (Doctor Foster), James Buckley (The Inbetweeners), Goran Visnjic (The Girl with the Dragon Tattoo) et bien d’autres ont vraiment aidé à faire bouger les choses. pour le casting régulier.

Il n’y a cependant aucun signe de ralentissement avec l’épisode 6, qui s’appelle Praxeus…

Doctor Who saison 12 épisode 6 cast

Comme le souligne IMDb, voici les acteurs de Doctor Who saison 12 épisode 6:

– Jodie Whittaker comme le docteur

– Bradley Walsh dans le rôle de Graham O’Brien

– Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

– Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

– Warren Brown en tant que Jake Willis

– Matthew McNulty comme Adam Lang

– Molly Harris en tant que Suki Cheng

– Joana Borja comme Gabriela Camera

– Thapelo Maropefela comme Aramu

– Gabriela Toloi comme Jamila Velez

– Soo Drouet comme Joyce

– Tristan de Beer en tant que Zach Olson

Maintenant, regardons de plus près certaines de ces étoiles invitées passionnantes!

Warren Brown stars à Praxeus

Des fans de Luther?

L’acteur anglais et ancien boxeur de 41 ans a joué le rôle de DS Justin Ripley aux côtés du détective titulaire d’Idris Elba tout au long de la série.

Même si vous n’êtes pas un fan de Luther, nous ne pouvons toujours pas imaginer qu’il sera un étranger sur vos écrans. Il a également été à bord de Strike Back (il a joué le sergent Thomas ‘Mac’ McAllister), Liar (Tom Bailey), X Company (Neil Mackay), By Any Means (Jack Quinn), Homefront (Joe Mancetta), Inside Men (Marcus) et plus.

Ce n’est pas tout la télévision pour Warren, clairement! Il a également joué dans des films tels que The Hatton Garden Job 2017 (Senior Officer Trotter), Cargo (Kevin), Borrowed Time (Nigel), Byzantium (Gareth) et The Dark Knight Rises de Christopher Nolan (Mercenary Security # 1).

Dans cet épisode passionnant de Doctor Who, il incarne Jake Willis.

L’acteur Warren Brown assiste à la soirée officielle des Golden Globe Awards de HBO au Circa 55 Restaurant le 7 janvier 2018 à Los Angeles, Californie.

Pleins feux sur Matthew McNulty

Si vous êtes actuellement accro à regarder Deadwater Fell avec David Tennant, les talents de Matthew Mcnulty seront déjà apparents.

Dans Doctor Who, il incarne Adam Lang. Nous sommes sûrs que c’est toujours un rêve devenu réalité de jouer un rôle sur la série de science-fiction emblématique, mais en regardant les informations d’identification de Matthew à la télévision, nous imaginons qu’ils étaient ravis de l’avoir.

Au cours d’une carrière à l’écran s’étalant sur environ deux décennies, il a joué dans des émissions télévisées telles que Silent Witness (sergent Craig Whitehead), The Bay (Nick Mooney), Cleaning Up (Dave), Versailles (Guillaume), The Terror (lieutenant Edward Little ), Les Mousquetaires (Lucien Grimaud), Le Moulin (Daniel Bate), Misfits (Seth) et Le Paradis (Dudley)… et ce n’est même pas tout!

Les rôles au cinéma incluent Ibiza Ste dans Spike Island en 2012, Jeremy dans The Knot et Young Eric dans Looking for Eric de Ken Loach.

Molly Harris comme Suki Cheng

Dans le rôle de Suki Cheng, nous avons Molly Harris.

Cette année, nous la verrons sur grand écran, car elle est prête à jouer à Chrys dans le prochain blockbuster Artemis Fowl, mettant également en vedette Josh Gad et Judi Dench.

Avant Doctor Who, vous l’avez peut-être vue dans un épisode de la série télévisée Baptiste (elle a joué Tess) et un film de 2019 intitulé Monsoon (Linh).

