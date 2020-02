“Rendez-le heureux et j’espère que je le ferai aussi”

Jeudi 20 février, quelques heures avant le début de ‘Survivors 2020’, ‘Femmes et hommes et vice versa’ ont publié des images inédites de Hugo Sierra, ex-partenaire d’Adara Molinero, avant de s’embarquer pour le Honduras. Un bref extrait dans lequel le candidat a partagé ses attentes sur son temps dans la réalité et s’est également souvenu de sa relation avec le vainqueur de ‘GH VIP 7’.

Hugo Sierra partage ses attentes sur «Survivors 2020»

“Cela m’aidera à me déconnecter, à réfléchir et peut-être à rencontrer quelqu’un”, a déclaré Sierra., dans une vidéo enregistrée par lui dans laquelle il parie que son temps dans la réalité l’aiderait à “penser le moins possible et me conduirait vers la paix et la tranquillité”. “La distance me mènera à être meilleur”, a déclaré le candidat, qui s’est lancé dans l’aventure quelques mois seulement après que sa relation avec Adara ait été tambalease.

“La relation avec Adara est déjà rompue. Je lui souhaite le meilleur, qu’elle soit heureuse et j’espère que moi aussi, je le mérite.”, a déclaré le candidat. Hugo a également pris en compte les complications possibles auxquelles il serait confronté sur l’île, dont il a dit qu’il devrait “les contourner et aller de l’avant”. “Mon bébé me manquera énormément, avec qui je suis depuis ma naissance, ma famille”, a déclaré Sierra, qui a dit qu’il avait peu de monde dans son environnement “mais bien”.

Le pire: vivre ensemble

De plus, Hugo Sierra a opté pour l’une des plus grandes difficultés qu’il rencontrerait sur l’île: la coexistence. “Je ne suis pas très sociable”, a avoué le candidat, après avoir souligné que cet aspect serait sûrement “dur” pour lui. “Je m’entends avec peu et avec ceux que j’emmène, je m’entends très bien”, a déclaré Sierra, qui a reconnu être “heureux, excité”, ainsi que disposé à “tout donner”. Quelques mots après lesquels Nagore Robles a parié parce qu’il serait un grand compétiteur, étant donné qu’il se souvenait de son passage à «GH Revolution», une opinion que Kiko Jiménez partageait, étant donné que «je pense que c’est très sensé». “À mon avis, c’est un bon ajustement. J’ai parlé avec Adara et il ne m’a pas dit de belles choses comme il l’a laissé entendre “, a déclaré Sofia Suescun.

.