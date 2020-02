Renouvellement de la saison 6 de «Lucifer» sur Netflix: les showrunners reviennent officiellement

Si Lucifer revient pour une sixième saison sur Netflix, il le fera avec sa principale équipe créative avec tact.

TVLine a appris exclusivement que les co-présentateurs Ildy Modrovich et Joe Henderson ont conclu de nouveaux accords pour rester à la tête du drame défiant la mort pour une potentielle saison 6. La nouvelle du pacte fraîchement encré de la paire ouvre la voie à la saison officielle de la série 6 renouvellement chez Netflix, mais un gros obstacle demeure: le leader Tom Ellis n’a pas encore de contrat à retourner. On me dit que les négociations entre l’acteur et Warner Bros. Television se poursuivent et que toutes les parties s’attendent à un résultat positif.

Comme TVLine l’a rapporté exclusivement plus tôt ce mois-ci, Netflix est en pourparlers avec Warner Bros. pour prolonger la durée de vie de la procédure teintée de surnaturel au-delà de la cinquième et «dernière» saison annoncée (et à venir).

Après avoir été diffusé pendant trois saisons sur Fox, Lucifer a été «sauvé» par Netflix en juin 2018, quelques semaines seulement après son annulation. À l’époque, Ellis a appelé le contrecoup de l’annulation – et de la campagne #SaveLucifer suivante – “rien de moins que ridiculement écrasant”, ajoutant: “Depuis que je fais Lucifer, j’ai fait de la presse dans diverses parties du monde, et je suis pleinement conscient que ce spectacle est beaucoup plus populaire que ce qu’il avait semblé être sur Fox… Je ne suis donc pas surpris que les gens soient en colère. Je n’étais tout simplement pas prêt pour ce tsunami d’amour qui l’accompagnait. ”

La quatrième saison de 10 épisodes – publiée sur Netflix en mai 2019 – a trouvé le diable titulaire traitant à la fois d’un prêtre embêtant et du retour de sa toute première petite amie, Eve. Un mois plus tard, Netflix a annoncé qu’il avait renouvelé Lucifer pour une cinquième saison finale, qui est actuellement dans ses dernières semaines de production.

La saison 5 se composera de 16 épisodes qui seront diffusés en deux morceaux distincts de huit épisodes (date de première à déterminer).

Les représentants de Netflix et de Warner Bros. Television ont refusé de commenter cette histoire.