Renverser les condamnations injustifiées – / Film

Être enfermé pour quelque chose que vous n’avez pas fait est l’une des choses les plus terrifiantes imaginables, mais c’est une dure réalité pour un nombre incalculable de personnes dans ce pays grâce aux problèmes systémiques de notre système de justice. Maintenant, une nouvelle série documentaire Netflix intitulée Les fichiers Innocence veut mettre en lumière ces injustices. La série, dirigée par des gens comme Alex Gibney (En clair), Liz Garbus (Filles perdues), Roger Ross Williams (Life, Animated) et d’autres documentaristes de premier plan se concentrent sur les membres du projet Innocence alors que l’organisation s’efforce d’annuler huit condamnations injustifiées à travers le pays. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce d’Innocence Files

En plus de Gibney, Garbus et Williams, les épisodes seront réalisés par Jed Rothstein (The China Hustle), Andy Grieve (Je ne supporte pas de vous perdre: survivre à la police), et Sarah Dowland (producteur de Jihad américain). La série se compose de neuf épisodes d’une durée d’environ une heure chacun, et les huit sujets présentés sont Chester Hollman III, Kenneth Wyniemko, Alfred Dewayne Brown, Thomas Haynesworth, Franky Carrillo, Levon Brooks, Kennedy Brewer, et Keith Harward.

“Chaque épisode révèle – étape par étape – comment le système de justice pénale américain se trompe”, a déclaré le projet Innocence Peter Neufeld et Barry Scheck. «Ces histoires mettent en scène des personnes dont la liberté a été volée en raison de la dépendance des gouvernements à l’égard de la malbouffe, des procédures d’identification des témoins oculaires discréditées et suggestives, et des procureurs qui commettent des fautes pour gagner à tout prix. Nous espérons que ces histoires motiveront les gens à agir. Il existe des réformes éprouvées qui amélioreront le système pour le rendre plus juste et équitable. D’innombrables innocents endurent des souffrances indicibles dans les prisons à sécurité maximale et le couloir de la mort pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Ces erreurs judiciaires prolongent un cercle de douleur et de traumatisme qui englobe les familles, les communautés et même les victimes d’actes criminels. Nous devons faire mieux. “

Voici la description officielle de l’émission:

À travers l’objectif de The Evidence, The Witness and The Prosecution, The Innocence Files met en lumière les histoires personnelles indicibles derrière huit cas de condamnation injustifiée selon lesquels l’organisation à but non lucratif Innocence Project et les organisations du réseau Innocence ont découvert et travaillé sans relâche pour renverser. The Innocence Files est produit et réalisé par Liz Garbus, candidate aux Oscars®, Alex Gibney, lauréat des Oscars®, Roger Ross Williams, lauréat des Oscars®; avec des épisodes également réalisés par le candidat aux Oscars® Jed Rothstein, le lauréat des Emmy Awards® Andy Grieve et Sarah Dowland.

Les fichiers Innocence frappent Netflix sur 15 avril 2020.

