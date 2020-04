Répandons l’espoir: Message de Pâques du Pape François

Ville du Vatican.- Dans son allocution à l’occasion de la bénédiction Urbi et Orbi le dimanche de Pâques, le pape François a commencé en que l’humanité abandonne les signes d’égoïsme, d’indifférence et d’oubli face aux réalités les plus pressantes des personnes qui souffrent des maux de l’injustice, de la pauvreté et de la maladie.

Depuis la basilique Saint-Pierre, toujours vide depuis le début de la pandémie de coronavirus COVID-19, le pape François a présidé la messe le dimanche de Pâques et a donné la bénédiction Urbi et Orbi à l’humanité et à toute la création. Dans son message, le pontife concentré sur “la contagion de l’espoir”:

«Ce n’est pas une formule magique qui fait disparaître les problèmes. Non, ce n’est pas la résurrection du Christ, mais la victoire de l’amour sur la racine du mal, une victoire qui ne “dépasse” pas la souffrance et la mort, mais les transperce, ouvre un chemin dans l’abîme, transforme le le mal pour le bien, signe distinctif de la puissance de Dieu ».

Le Pape invité se tourner vers Jésus ressuscité pour “guérir les blessures de l’humanité désolée”. Il a envoyé son message aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles qui pleurent la mort de leurs proches: «Aujourd’hui, je pense surtout à ceux qui ont été directement touchés par le coronavirus… que le Seigneur de la vie l’accueille dans son régner sur les disparus, et réconforter et espérer ceux qui traversent toujours l’épreuve, en particulier les personnes âgées et les solitaires. Qu’il accorde sa consolation. ”

De la même manière le Pape a rappelé au personnel de santé, aux autorités et à tous ceux qui travaillent dans les services essentielsDans son discours, le pape François a relaté les conflits sociaux que la pandémie apporte au monde: deuil, souffrances physiques et problèmes économiques; y a envoyé ses pensées et ses prières pour ceux qui font face à un avenir incertain, car ils craignent de perdre leur emploi et les conséquences que cela entraîne; Il est également proche de ceux qui prennent des décisions politiques et les invite à incarner la recherche du bien commun de tous les citoyens “pour permettre à chacun d’avoir une vie décente et encourager, lorsque les circonstances le permettent, la reprise des activités quotidiennes habituelles” .

“Ce n’est pas le moment de l’indifférence, car le monde entier souffre et doit être uni pour faire face à la pandémie … Les mots que nous voulons vraiment entendre en ce moment ne sont pas l’indifférence, l’égoïsme, la division et l’oubli. Nous voulons les supprimer pour toujours! Ces mots semblent prévaloir lorsque la peur et la mort triomphent en nous; c’est-à-dire lorsque nous ne laissons pas le Seigneur Jésus triompher dans nos cœurs et dans nos vies.

Que celui qui a déjà vaincu la mort en nous ouvrant la voie au salut éternel, dissipe les ténèbres de notre pauvre humanité et nous présente son glorieux jour qui ne connaît pas de coucher de soleil. »Enfin, l’évêque de Rome a élevé ses prières privées pour les pauvres, les prisonniers et les sans-abri; par des pays avec des sanctions internationales et des nations qui ont d’énormes dettes extérieures.

Il a fait des prières spéciales pour l’Europe, pour la fin des guerres et des conflits; et en particulier pour les sites touchés par des conflits de guerre ou des violences: Syrie, Yémen, Irak, Liban, Israël, Palestine, Ukraine, Mozambique, Libye, Grèce, Turquie et Venezuela.

