Repatria reste de deux oaxaqueños décédés par Covid

Mexico – Il y a quelques jours, le ministère de la Santé (SSA) a partagé un protocole pour la gestion des cadavres décédés par Coronavirus.

Dans celui-ci, l’institution a recommandé l’incinération des corps pour éviter les infections, mais ce mardi, le Dr Hugo López-Gatell a annoncé que ladite recommandation sera supprimé.

Lors du rapport quotidien sur COVID-19 au Mexique, le sous-secrétaire à la santé a souligné que, sur la base de la loi générale sur les victimes, le critère de crémation sera éliminé.

Et, dans un pays où il y a des disparitions forcées, la loi prévoit qu’il ne doit pas y avoir de crémations car “En tout temps, il doit être possible de rechercher des personnes disparues.”

Le fonctionnaire a dit qu’il était proche publier un accord conjoint entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé qui établira les critères de gestion des victimes par Covid-19.

López Gatell a ajouté que Il n’est pas approprié d’envisager la crémation, malgré le fait qu’en termes de santé, elle soit recommandée; mais cela n’affecte pas substantiellement la suppression de cette exigence en termes de santé, en termes de protection contre la contagion.

L’idée du critère de crémation sera supprimée. La raison en est la suivante: respecter les dispositions de la loi sur les victimes.

Par conséquent, le ministère de l’Intérieur (Segob) et le ministère de la Santé annonceront un nouvel accord avec les critères pour la gestion des cadavres de personnes décédées de COVID-19.

D’autre part, et dans ce même cadre, l’officiel a expliqué que puisqu’il s’agissait d’une pandémie, le traitement Pour traiter tout type de nouveau virus, il faut de deux à trois ans pour obtenir un vaccin ou un médicament.

Cependant, il a indiqué que Pour cette raison, nous essayons de tester des médicaments utilisés pour traiter d’autres maladies, c’est-à-dire déjà développés. pour obtenir le traitement d’un patient Covid-19.

Le fonctionnaire fédéral Il a conclu sa participation en réitérant que la phase trois se fera au niveau national, il a donc exclu que la déclaration de cette étape être régionalisé.

Selon les chiffres des autorités, il y a eu jusqu’à présent 5 399 cas confirmés (385 de plus qu’hier), 10 792 suspects, 23 900 négatifs et 406 morts (74 de plus qu’hier).

