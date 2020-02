Repérer l’avatar Le dernier tournant de la maîtresse de l’air – / Film

Quand Avatar: le dernier maître de l’air a fait ses débuts sur Nickelodeon en 2005, aucun signe n’indiquait qu’il s’agissait d’autre chose que d’un dessin animé stupide pour enfant au-delà de son monde riche d’imagination et des recherches minutieuses qui ont permis de préserver les influences culturelles de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. C’était maladroit, farfelu, avec un humour large et des personnages encore plus larges qui étaient faciles à classer: la figure de la mère, l’enfant, le relief comique. Les aventures à faible enjeu que le trio principal a menées ont souvent été soigneusement emballées à la fin du premier épisode, malgré la présence imminente du grand mal représenté par la conquête de la Nation du Feu.

Mais alors, tout a changé.

Comment «The Storm» et «The Blue Spirit» ont tout changé

Il y avait des morceaux subtils d’écriture de personnages plus impliqués nichés dans les premiers hijinks d’aventure fantastique d’Avatar: The Last Airbender, qui célèbre aujourd’hui le 15e anniversaire de ses débuts. L’insouciant Aang, l’avatar prophétisé qui avait disparu depuis 100 ans, revient au monde après avoir été gelé dans la glace et le trouve totalement, dévastateur changé. Et ses deux éventuels amis qui l’ont découvert, le duo de frères et soeurs Katara et Sokka, sont victimes de la guerre, leur mère tuée lors d’un raid dans le village par la Nation du Feu et leur père parti combattre dans la guerre. L’émission a souvent vu le trio principal rencontrer des personnes réfugiées par la guerre ou qui avaient souffert aux mains de la Nation du Feu. Mais les éléments les plus sombres de la série pouvaient être facilement balayés, et l’ont souvent été. Il faut jusqu’aux 12e et 13e épisodes de la saison 1, un pseudo en deux parties intitulé “The Storm” et “The Blue Spirit”, que nous voyons le potentiel de grandeur dans Avatar: The Last Airbender.

“The Storm” et “The Blue Spirit” ne sont pas écrits en deux parties, même si les événements de “The Storm” mènent directement à l’incident incitatif de “The Blue Spirit”. Mais les deux se complètent parfaitement dans ce qu’ils réalisent et comment ils se déroulent. Les deux épisodes sont assez minces sur l’intrigue et présentent à peine le trio principal ensemble, au lieu de creuser profondément dans les nuances et les parallèles des films principaux de la série: Aang et le méchant Zuko.

Une tempête parfaite

Écrit par Aaron Ehasz et réalisé par Lauren MacMullan, “The Storm” voit le gang arriver dans un village de pêcheurs où la femme d’un pêcheur lui prédit frénétiquement l’arrivée d’une terrible tempête, malgré le temps clair. Aang sent aussi quelque chose de mal et essaie doucement de décourager Sokka de rejoindre le pêcheur têtu lors de son expédition. Mais le pêcheur reconnaît Aang comme l’Avatar et le réprimande pour avoir tourné «le dos au monde». Culpabilisé, Aang s’envole tandis que Sokka et le pêcheur se retrouvent pris dans la tempête qui fait rage – une tempête semblable à celle qui faisait rage quand Aang s’est gelé dans la glace, révèle-t-il plus tard à Katara.

À quelques kilomètres de là, le prince Zuko et son équipage traversent la tempête, Zuko poussant son équipage irrité au-delà de ses limites dans sa recherche obsessionnelle de l’Avatar. Mais tout comme il semble qu’une mutinerie serait sur ses mains, son oncle Iroh prend l’équipe à part pour expliquer la fixation de Zuko sur l’Avatar. Alors que la tempête atteint des sommets dangereux dans le présent, l’épisode fait des allers-retours entre les histoires respectives d’Aang et de Zuko. Aang s’était enfui de chez lui après avoir appris que sa nouvelle identité révélée en tant qu’Avatar l’éloignerait de son ami et mentor de longue date, le moine Gyatso. Pendant ce temps, l’idéaliste Zuko avait été brûlé et banni par son père après qu’il s’était prononcé dans la salle de guerre contre les plans de sacrifier des soldats, accordant le mince espoir de retour avec la course de l’imbécile de capturer l’avatar disparu depuis longtemps.

Avec «The Storm», nous apprenons qu’Aang n’est pas aussi héroïque ou purement intentionnel que nous le pensions, ni Zuko autant le méchant bouffon que présenté (cet épisode marque également le point de départ clair pour l’ascension de Zuko vers un anti-héros tragique). Ils s’opposent aux révélations qui se déroulent avec élégance au cours de l’épisode, dont l’arc principal de l’histoire est, encore une fois, assez épuré. Aang se précipite pour sauver Sokka et le pêcheur, rencontrant brièvement Zuko, qui au lieu de poursuivre sa cible, choisit de mettre ses hommes en sécurité en naviguant au cœur de la tempête. Il est juste que les scénaristes aient choisi de cadrer leurs révélations les plus orageuses sur les deux films principaux de la série dans un épisode intitulé “The Storm” – les nouvelles perspectives sur ces personnages, et la vitesse à laquelle nous les acceptons, sont impressionnantes.

Histoires doubles, épées doubles

Là où «The Storm» consistait à ajouter des nuances aux personnages à longue statique à travers le flashback, «The Blue Spirit» fait avancer l’aiguille sur le développement du personnage qui peut en découler. Les parallèles entre Aang et Zuko sont un peu plus subtils ici, mais non moins importants.

Dave Filoni dirige l’histoire écrite par les créateurs de la série Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko – une équipe de stars qui aiderait à créer l’un des meilleurs premiers épisodes d’Avatar: The Last Airbender. La prémisse de “The Blue Spirit” est si frappante que même l’adaptation cinématographique qui ne doit pas être nommée, The Last Airbender de M. Night Shyamalan, en a fait une pièce centrale. Peu de temps après que le groupe ait traversé la terrible tempête, Sokka tombe avec un mauvais rhume, qui se propage rapidement à Katara. Ses deux amis incapables, Aang part à la recherche d’un herboriste à proximité qui peut concocter un remède pour eux, mais est capturé par la Nation du Feu, dirigée par la saison 1 du Big Bad Amiral Zhao. Avec ses amis pour le comte et aucun espoir apparent d’évasion, Aang se retrouve secouru par un mystérieux guerrier portant un masque bleu. Les deux se frayent un chemin hors du fort fortement gardé, le Blue Spirit s’avérant un combattant compatible avec Aang, mais montrant des lueurs d’une impitoyabilité imprévisible.

Ils s’échappent finalement après que le Blue Spirit menace de tuer l’Avatar, mais une flèche ciblée assomme le guerrier, le révélant être… Zuko. Le prince banni avait fait sortir l’Avatar de désespoir pour battre Zhao jusqu’à la capture. Mais comme nous le voyons à travers l’épisode, et à travers la réaction tourmentée d’Aang en réalisant l’identité de son sauveteur, tout n’est pas si simple. Aang amène Zuko en sécurité et alors que le prince se réveille, Aang se demande si les deux auraient pu être amis dans une vie différente. “Si nous nous connaissions à l’époque, pensez-vous que nous aurions pu être amis aussi?” Demande tristement Aang. Mais il est violemment repoussé par Zuko, qui ne répond qu’avec un coup de feu de son poing.

“The Blue Spirit” est une sorte d’épisode étrange et discret pour la plupart, avec la mission centrale d’Aang étant de rassembler des grenouilles congelées comme remède pour ses amis, sa capture et son sauvetage éventuel semblant être plus un ennui pour lui . Mais sa fin intentionnellement insatisfaisante est ce qui ramène tout à la maison – avec les nouvelles révélations de personnages et le changement subtil du statu quo tourbillonnant toujours autour des personnages alors qu’ils réfléchissent à leurs destins séparés et aux circonstances apparemment aléatoires qui les ont amenés ici.

Certains peuvent hausser les sourcils lorsque j’ai qualifié ces deux épisodes de tournant pour Avatar: le dernier maître de l’air. Bien sûr, ils sont suivis d’une série d’épisodes pour la plupart corrects, dont aucun ne reprend vraiment le potentiel introduit dans “The Storm” et “The Blue Spirit”. Et la plupart diraient probablement que c’est le dernier épisode de la saison 1, “Le siège du Nord”, qui a changé le jeu – l’intrigue entre enfin en scène et ouvre la voie à une série parfaite d’épisodes de la saison 2 qui transforme complètement le spectacle et ses personnages. Mais “The Storm” et “The Blue Spirit” ont jeté les bases du grand changeur de jeu qui serait la finale de la saison 1: il a rompu le modus operandi des premiers épisodes de scénarios soigneusement emballés et changé nos perceptions du grand public. , archétypes de nos personnages principaux.

