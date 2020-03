Report du Festival de Cannes 2020

Deadline rapporte que le Festival de Cannes 2020 a été reporté. Le festival devait initialement avoir lieu du 12 au 23 mai. La nouvelle fait suite à l’annonce d’hier que Cannes a travaillé sur un plan de marché virtuel en tant qu’option d’urgence pour le festival. Ils n’ont pas encore confirmé officiellement si un marché virtuel se déroulera en mai à la place du festival physique.

Du fait de la crise sanitaire et de l’évolution de la situation française et internationale, le Festival de Cannes ne pourra plus avoir lieu aux dates prévues, du 12 au 23 mai. Plus d’infos # Cannes2020 https://t.co/ peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

– Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 mars 2020

La déclaration d’aujourd’hui de Cannes se lit comme suit: «En cette période de crise sanitaire mondiale, nos pensées vont aux victimes du COVID-19 et nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui luttent contre la maladie.

«Aujourd’hui, nous avons pris la décision suivante: Le Festival de Cannes ne peut se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai. Plusieurs options sont envisagées afin de préserver son déroulement, la principale étant un simple report, à Cannes, jusqu’à fin juin-début juillet 2020.

«Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, conformément à notre concertation permanente avec le gouvernement français et la mairie de Cannes ainsi qu’avec le festival. Membres du conseil d’administration, professionnels de l’industrie cinématographique et tous les partenaires de l’événement. »

