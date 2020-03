Report spécial de la réunion des «amis» reporté – reporté par le coronavirus

Ils seront toujours là pour vous… mais peut-être un peu plus tard que nous le pensions.

Le tournage de la réunion spéciale des amis, qui devait initialement débuter en mai sur HBO Max, a été retardé en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, selon The Hollywood Reporter. La spéciale – qui réunira les stars des Amis Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour un regard non scénarisé sur la sitcom à succès NBC – devait tourner la semaine prochaine sur la scène sonore originale de la série, Stage 24, sur le terrain Warner Bros. Studio à Burbank, Californie.

Mais à la lumière de l’épidémie de coronavirus, avec plus de 8000 cas confirmés aux États-Unis au moment de la presse, le tournage a été repoussé au moins jusqu’en mai. Il y a encore une chance que la spéciale soit prête à temps pour le lancement en mai de HBO Max – le nouveau service de streaming de WarnerMedia, qui sera la maison de streaming pour les 10 saisons de Friends – mais il est impossible de savoir maintenant si le tournage sera autorisé à reprendre. à ce moment.

La réunion spéciale des Amis rejoint la liste croissante de plus de 100 émissions de télévision qui ont cessé leur production en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. (Pour savoir quelles émissions de télévision ont déjà terminé la production de leurs saisons en cours et lesquelles sont susceptibles de raccourcir la saison, consultez la liste complète de TVLine de toutes les grandes émissions concernées.)

