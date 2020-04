Reportage de la première de la saison 32 de «Amazing Race», «Game On!» Revendications CBS Slot

CBS a programmé deux nouvelles séries de téléréalité pour cet été, et ce faisant, a également reporté le retour très attendu de The Amazing Race.

La saison 32 de The Amazing Race, qui avait terminé la production avant la pandémie et devait initialement être diffusée le mercredi 20 mai, arrivera à la place plus tard en 2020, étant donné la valeur de la série gagnante des Emmy Awards pour le réseau en tant que «joueur utilitaire». qui peut être diffusé n’importe quelle nuit et à n’importe quelle période – ce qui est très important avec le sort de tant de séries de retour et peut-être de nouvelles séries d’automne dans l’air pendant l’arrêt de production en cours.

Mais CBS comblera votre soif de télé-réalité d’été avec deux nouvelles offres.

Game On !, hébergé par Keegan-Michael Key et produit par James Corden et Ben Winston, occupera le créneau horaire de TAR, en première le mercredi 20 mai à 8 / 7c. Basé sur A League of Their Own, lauréat du prix BAFTA, le jeu télévisé comique met en scène deux équipes de trois, dirigées par le champion de tennis et entrepreneur Venus Williams et le champion du Super Bowl Rob Gronkowski, aux côtés des comédiens Bobby Lee et Ian Karmel et des stars du sport en rotation, des comédiens et des célébrités – les uns contre les autres dans des défis physiques exagérés, des anecdotes absurdes et des compétitions épiques sur le terrain.

Pendant ce temps, Tough as Nails, du producteur exécutif / animateur TAR Phil Keoghan, sera présenté en première le mercredi 8 juillet à 21 h. Il est décrit comme une série de compétitions qui “célèbre les Américains de tous les jours qui retroussent leurs manches et ne réfléchissent pas à deux fois avant de travailler de longues heures et de se salir les mains, afin de faire fonctionner leur pays”. Les concurrents qui considèrent les callosités sur leurs mains comme un insigne d’honneur seront testés pour leur force, leur endurance, leurs aptitudes à la vie quotidienne et, plus important encore, leur résistance mentale dans les défis qui se déroulent sur des chantiers du monde réel.

Les deux nouveaux venus représentent «une série opportune et divertissante pour l’été», a déclaré Noriko Kelley, vice-présidente de CBS Entertainment, dans un communiqué. «Game On! est une télévision drôle, imprévisible et réconfortante, et Tough as Nails célèbre les héros qui travaillent dur en Amérique dans une compétition du monde réel particulièrement émouvante et difficile. »