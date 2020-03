Reportage de la première de «Patriot Act With Hasan Minhaj» pour le volume 6

Netflix a retardé le retour du Patriot Act With Hasan Minhaj, qui a été contraint d’arrêter la production en raison du coronavirus. Le volume 6 du talk-show politique de l’ancien Daily Show devait débuter avec des épisodes hebdomadaires ce dimanche 29 mars.

Minhaj a fait cette annonce lundi dans une vidéo:

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La 55e cérémonie des Academy of Country Music Awards, organisée par Keith Urban, sera désormais diffusée le mercredi 16 septembre à 8 h / 7 h sur CBS.

* Amazon a mis gratuitement plus de 40 émissions pour enfants à la disposition de tous les clients du monde entier, rapporte notre site partenaire Variety. Le contenu publié comprend les originaux d’Amazon Prime Just Add Magic, Pete the Cat et If You Give a Mouse a Cookie, ainsi que des émissions PBS Kids telles qu’Arthur, Daniel Tiger’s Neighbourhood, Odd Squad et Wild Kratts. En Europe, les clients peuvent diffuser Peppa Pig et Ben & Holly’s Little Kingdom.

* Late Night With Seth Meyers enregistrera ses segments “Closer Look” de la maison de Meyers, qui seront diffusés sur la chaîne YouTube de l’émission.

* Le Paley Center for Media a lancé Paley @ Home sur YouTube, où les fans peuvent regarder gratuitement des panneaux organisés à partir d’événements de New York et de Los Angeles. Supernatural 2018 est maintenant disponible, suivi de This Is Us 2017 (le 24 mars), Parks and Recreation cast reunion 2019 (25 mars), The Daily Show With Trevor Noah 2016 (26 mars), Blue Bloods 2017 (27 mars) , The Office 2007 (28 mars) et The Walking Dead 2017 (le 29 mars).

* Full Frontal With Samantha Bee sera de retour avec de nouveaux épisodes ce mercredi 25 mars à 22h30 sur TBS. Les nouveaux épisodes seront filmés à la maison par le producteur exécutif / mari de Bee, Jason Jones “à six pieds socialement éloignés – et encore plus loin si c’est un meilleur angle pour Bee.”

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?