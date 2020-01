Reportage: Kendrick Lamar explore Rock Sound sur un nouvel album

Kendrick Lamar est resté à l’écart des projecteurs pendant la majeure partie de 2019, mais il est peut-être prêt à sortir son prochain album.

Des rumeurs circulent selon lesquelles le rappeur Compton est sur le point de s’achever sur le projet très attendu. Le journaliste musical Bille Werde rapporte que l’album est dans sa phase finale et pourrait contenir «plus de sons rock».

«Êtes-vous intéressé de savoir que plusieurs amis m’ont dit que l’enregistrement sur le nouvel album pourrait enfin être fait? Et qu’il tire plus de sons rock cette fois? », A tweeté Werde.

Il a également noté que même si l’album pouvait être fait, cela ne signifie pas nécessairement qu’il était prêt pour la sortie. “Aussi, juste pour être clair, juste parce que l’enregistrement a atteint un point où les gens pensent qu’il peut être terminé – les albums retournent au studio tout le temps après ce point, et pour un million de raisons différentes”, a ajouté Werde.

Kendrick n’a pas sorti d’album solo depuis le DAMN qui a remporté un Grammy Award en 2017, mais il a produit et organisé la bande originale de Black Panther en 2018. Il est resté hors des projecteurs l’année dernière, à l’exception de quelques festivals, dont le Tycoon Music Festival d’Atlanta et Las Vegas ‘Day N Vegas, mais n’a livré aucun nouveau matériel non plus.

Il est prévu de se produire dans une série de festivals à l’étranger cette année, dont Lollapalooza Stockholm, Open’er Festival et Bilbao BBK Live.

En juillet, il est devenu père quand lui et sa fiancée Whitney Alford ont accueilli leur premier enfant, une petite fille. Le couple a gardé la grossesse privée et ne l’a pas annoncée publiquement à l’avance.

