REPORTAGE: Mission: Impossible 7 tournage en Italie interrompu

Deadline rapporte que le tournage de Paramount Pictures ” Mission: Impossible 7 à Venise, l’Italie a été interrompue après que le gouvernement local “ait mis fin à tous les rassemblements publics” après que le nombre de cas de coronavirus en Italie soit passé à 219 cas.

La production devait avoir lieu à Venise pendant trois semaines avant de passer à d’autres endroits. Le point de vente indique que la production déplacera toute l’équipe vers un autre lieu de tournage ou «dans leur pays d’origine jusqu’à ce qu’ils aient une meilleure idée de la situation continue».

Paramount a émis la déclaration suivante: «Par une abondance de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace de coronavirus, nous modifions le plan de production pour nos trois semaines tournage à Venise, la première étape prévue d’une production extensive pour Mission: Impossible 7. Pendant cette pause, nous voulons être conscients des préoccupations de l’équipage et leur permettre de rentrer chez eux jusqu’au début de la production. Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement au fur et à mesure de son évolution. »

Mission: Impossible 7 devrait être présenté le 23 juillet 2021, suivi de Mission: Impossible 8, le 5 août 2022.

Rejoindre Tom Cruise et Hayley Atwell sont de retour Mission impossible aluns Rebecca Ferguson (Docteur sommeil), Simon Pegg (Ready Player One), Ving Rhames (Pulp Fiction), Vanessa Kirby (Hobbs & Shaw) et Henry Czerny (Prêt pas prêt) ainsi que les nouveaux arrivants Shea Whigham (Joker), Pom Klementieff (Gardiens de la Galaxie 2, Avengers: Infinity War) et Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road)

Après le grand succès critique et commercial des deux derniers versements, le scénariste / réalisateur Christopher McQuarrie a signé un nouvel accord avec Paramount pour retourner écrire et diriger les deux prochains versements, refusant d’autres offres de studio pour poursuivre son partenariat de longue date avec la star de la franchise Tom Cruise. Skydance Media, qui a rejoint la franchise avec le quatrième versement, Protocole fantôme, reviendra pour produire les deux prochaines entrées.

le Mission impossible La franchise s’étend sur près de 25 ans et six films, en commençant par un succès critique et majeur au box-office dans les deux premiers films avant de lancer son protagoniste principal dans des histoires plus saccadées et plus explosives, chaque film obtenant progressivement de meilleures critiques que son prédécesseur, avec le plus récent Versement, Tomber, obtenant les critiques les plus élevées à la fois pour la franchise et le genre d’action, conservant actuellement une note d’approbation de 97% des critiques sur Rotten Tomatoes tout en obtenant également le box-office le plus élevé de la franchise avec plus de 790 millions de dollars dans le monde.