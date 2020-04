Reportage spécial sur la réunion des «amis», ne sera pas prêt pour le lancement de HBO Max

La réunion très attendue des Amis sera bloquée en deuxième vitesse un peu plus longtemps: HBO Max a confirmé que la spéciale non scénarisée ne sera pas prête à temps pour le lancement du service de streaming en mai.

Comme indiqué en mars, la production du spécial avait déjà été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, qui a interrompu les travaux sur plus de 100 séries. À l’époque, il était encore possible que la réunion des Amis soit terminée à temps pour le jour du lancement de HBO Max (qui n’a pas encore été annoncé), mais cela n’est officiellement pas réalisable.

HBO Max n’a pas proposé d’horaire pour la fin de la spéciale. Cependant, les 236 épisodes de Friends seront disponibles en streaming lorsque HBO Max sera mis en ligne.

Initialement éclairée en février, la prochaine émission spéciale Friends – qui n’est pas un nouvel épisode de la sitcom bien-aimée – réunira les stars originales Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour un retour sur la série. Il sera filmé sur la scène sonore originale de Friends sur le terrain Warner Bros. Studio à Burbank, en Californie, et mettra en vedette de rares images en coulisses de la série.

En plus des 10 saisons de Friends, HBO Max abritera tous les épisodes de The Big Bang Theory, The Fresh Prince of Bel-Air et Pretty Little Liars, ainsi que toute la programmation de HBO et sa propre liste de séries originales. Le service coûtera 14,99 $ par mois, bien que les abonnés actuels de HBO via AT&T et DirecTV (ainsi que les abonnés de HBO Now) auront un accès immédiat à HBO Max sans frais supplémentaires.

Déçu de ce dernier retard d’amis? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.