Reprise de la famille fière commandée – Cast original revenant sur Disney Plus

Préparez-vous à avoir à nouveau enfoncé vos boutons – La famille fière revient officiellement à Disney + avec de nouveaux épisodes, a appris TVLine.

Intitulée The Proud Family: Louder and Prouder, la série revival (première date à déterminer) trouve la famille animée titulaire là où nous l’avons laissée il y a 15 ans. Et comme vous pouvez le voir sur le concept art officiel ci-dessus, ils n’ont pas changé un peu – même s’ils ont des téléphones portables maintenant.

Le casting complet de la série originale revient pour le renouveau, avec Kyla Pratt dans Penny Proud, Tommy Davidson dans Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker dans Trudy Proud, Jo Marie Payton dans Suga Mama, Karen Malina White dans Dijonay Jones, Soleil Moon Frye comme Zoey Howzer et Alisa Reyes comme LaCienega Boulevardez et Cedric the Entertainer comme oncle Bobby Proud.

De plus, le créateur / producteur exécutif Bruce W. Smith et EP Ralph Farquhar feront équipe avec le co-producteur exécutif et éditeur d’histoire Calvin Brown, Jr.

“Dans notre esprit, la série n’a jamais vraiment disparu, car il nous restait encore des tonnes d’histoires à raconter”, ont déclaré Smith et Farquhar dans un communiqué. “C’est le moment idéal pour ramener ce spectacle, et nous avons hâte d’emmener les fans, anciens et nouveaux, dans ce voyage avec nous.”

Si cette nouvelle ne vous semble pas entièrement d’actualité, c’est probablement parce que Payton l’a laissée glisser lors d’une récente apparition sur GMA3 en novembre 2019. Lorsqu’on lui a demandé la possibilité d’un réveil, elle a dit: «Oui, Suga est grande et en charge. C’est tout ce que j’ai à dire, sauf que Suga Mama fera de nouveaux épisodes en février. ” La prophétie a été accomplie!

Tous les épisodes précédents de la famille Proud originale sont actuellement disponibles en streaming sur Disney +. Êtes-vous excité pour la renaissance? Offrez-vous les sons doux de la chanson thème originale de Destiny Child (et Solange!) Ci-dessous, puis déposez un commentaire avec chacune de vos pensées.