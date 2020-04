Répulsif naturel! Dites adieu aux moustiques à l’aide du merveilleux tour infaillible à l’ail!

Les moustiques vous dérangent-ils? Votre solution est déjà là, avec ces astuces vous passerez inaperçu devant cette peste cruelle

21 avril 202015: 29 h

Si vous vous retrouvez à lire cet article, c’est parce que vous êtes très fatigué des fléaux agaçants qui vous frappent pendant votre sommeil, mais vous n’avez plus à vous inquiéter! À partir d’aujourd’hui, vous pouvez dormir paisiblement avec toute votre famille et surtout avec vos enfants.

Ensuite, faites très attention à ces astuces simples. Commençons!

L’ail est votre meilleur allié

Cette nourriture étonnante aidera à garder les moustiques et même les gens hors de votre chambre, mais ne vous inquiétez pas! Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter de l’ail à vos repas. Si vous vous nourrissez de cette façon, vos pores excrètent une forte odeur d’ail, mais uniquement pour les moustiques, vous ne sentez pas mauvais!

Utilisation du ventilateur

Croyez-le ou non, les moustiques détestent sentir l’air sortir du ventilateur, nous vous recommandons donc d’utiliser un ventilateur tous les soirs dans votre chambre. N’oubliez pas que cet appareil est votre meilleure arme pour dormir comme un bébé toute la nuit.

Clous de girofle

Croyez-le ou non, les moustiques détestent l’odeur des clous de girofle. Pour cette raison, nous vous recommandons de placer quelques clous de girofle dans un tobo avec de l’eau et c’est tout. Vous pouvez le placer dans votre chambre, votre cuisine et même dans le patio de votre maison.

Lavande

Et enfin, nous vous conseillons d’utiliser de la lavande, cette odeur rafraîchissante rend les moustiques très inconfortables, nous vous recommandons donc de la frotter sur votre peau pour obtenir un meilleur résultat.