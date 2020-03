Requête dit non à la brasserie de Mexicalli

Mexique.- Le gouvernement du Mexique a indiqué qu’une consultation avait eu lieu ce week-end à Mexicalli, en Basse-Californie, où la population avait dit non à une usine de l’entreprise. Marques de constellation.

Pendant la conférence matin au Palais National, il a été confirmé que 76,1% ont dit non à la construction de la brasserie.

Diana Álvarez, sous-secrétaire à l’intérieur, a indiqué que la Commission nationale des eaux (Conagua) “ne donnera pas les permis correspondants qui étaient en attente pour l’exploitation de l’usine”.

Après consultation et avec une position de 76,1% des voix contre, la construction à Mexicali de l’usine de bière Constellation Brands est annulée, rapporte le gouvernement fédéral. Conagua ne donnera plus d’autorisation et parlera à l’entreprise pour voir les options et corriger les dommages. pic.twitter.com/IPnbzITt6v

Le gouvernement contactera l’entreprise pour voir les options d’indemnisation des dommages.

