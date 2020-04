Réseau social Facebook qui polarise le plus les Mexicains: UNAM

Mexico – Les réseaux sociaux, notamment Facebook, font exploser la polarisation car sur cette plateforme la population est externe, concentrée et organisée, a déclaré Luis Ángel Hurtado Razo, professeur-chercheur à la Faculté des sciences politiques et sociales (FCPyS) de l’UNAM.

Selon l’enseignant, Facebook figure parmi les cinq sites Web les plus fréquentés par les Mexicains; aussi pour son succès et l’adhésion, il est considéré comme la plate-forme avec la plus grande influence directe sur la politique, la culture et l’opinion publique.

“Ici, les discours haineux ou racistes gagnent en force, car ils constituent un créneau pour les individus ayant ce type d’idéologie”, a-t-il souligné.

Hurtado Razo a exprimé qu’il était initialement pensé comme un espace de divertissement, pour être en harmonie et en communication avec nos amis; mais nous voyons que c’est aussi un médium dans lequel la société se concentre et les discours externes sous différents angles ».

Facebook est le réseau social le plus utilisé par les Mexicains; selon les données de l’Institut fédéral des télécommunications.

Dans le pays Il y a environ 83 millions de personnes ayant accès à Internet, et parmi ces 99 pour cent ont un compte, “il est logique que ce débat et la polarisation se trouvent sur cette plate-forme”, expliqua-t-il.

99,22% ont déclaré utiliser Facebook; 87,50 pour cent de WhatsApp; 49.22 Instagram; 46.09 Twitter; et 56,25% préfèrent YouTube. Dans la tranche d’âge, la majorité était de 41 à 50 ans (20,31%); suivi du groupe de 21 à 30 ans (19,53) et de 31 à 40 ans (14,06).

Il a également souligné que sur le total des répondants (96,88% se connectent à Internet à partir d’un téléphone mobile), 57% utilisent Facebook, 22,66% WhatsApp, 10,94 Instagram; 5,57 Twitter et 3,91% YouTube.

Mais Facebook a également la capacité de générer des ambiances différentes parmi ses utilisateurs: le 38.28 pour cent ont indiqué que cela leur apportait du bonheur; 39,06 pour cent, tristesse; 45.31, préoccupation; 56,25, colère; 42,97, anxiété; et 48,44%, frustration.

En ce qui concerne la polarisation, 53,91% considèrent que Facebook est le réseau social qui le génère dans la proportion la plus élevée, suivi de WhatsApp, avec 34,38.

75% des utilisateurs de FB ont déclaré que ce qui les dérange le plus, ce sont les problèmes de politique; concernant les informations les plus désagréables, 19% ont dit la fausse nouvelle, et pour ceux qui provoquent plus de colère, 60% ont répondu que les politiciens, suivis des partis politiques, avec 59 pour cent ».

Avec ces résultats, il a été déterminé que Facebook est le réseau socio-numérique qui contrôle les flux d’information, émotionnels et de communication au Mexique

ARH