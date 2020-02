Réseaux indignés! JLo n’a pas parlé de Shakira dans une interview au Super Bowl

JLo a complètement omis Shakira dans une interview que Jimmy Fallon a faite dans son émission, ce qui a causé un inconfort dans les réseaux. Mais comment?

8 février 2020

JLo totalement ignoré Shakira dans une interview, il a fait la Jimmy Fallon dans son émission, ce qui a provoqué une gêne dans les réseaux. Mais comment?

Dans la vidéo, publiée sur la chaîne YouTube Jimmy Fallon de The Tonight Show Starring JLo Il a passé plus de 15 minutes à parler d’elle, de sa performance et de celle de sa fille, mais elle ne mentionne jamais la star colombienne Shakira.

“La vérité est qu’elle ne parle jamais de Shakira“,” Nous voulons Shakira sur le spectacle, il le mérite “,” Je souhaite qu’il apporterait Shakira, est légendaire au niveau international “, sont quelques-uns des commentaires des internautes indignés.

La vérité est que, pendant les six minutes que dure la vidéo, ni JLO pas le fameux Jimmy Fallon, parler de la participation de Shakira.

Quelques jours avant le spectacle, la rumeur disait que Shakira et JLo Ils répétaient séparément et c’était presque sans rapport. Ne s’entendent-ils pas très bien?

.