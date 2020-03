Résident, déclarations fortes de son nouveau single René | Instagram

René Pérez Joglar, mieux connu sous le nom de Resident, a parlé ouvertement de son nouveau single René, qui précise qu’il s’agit de la chanson la plus importante et la plus personnelle de sa vie.

La vidéo presque une semaine après sa publication a presque 48 millions de vues sur YouTube et a provoqué mille émotions chez les gens, qui disent se sentir identifiés avec les sentiments qu’ils partagent, la solitude, la nostalgie et la dépression.

C’était dans un appel vidéo avec Zoe Saldaña où le chanteur a fait des déclarations fortes et a été honnête au sujet de sa chanson.

La chanson commence dans le présent et retourne dans le passé pour revenir au présent où elle raconte comment elle se sentait, la la frustration, les craintes et le plus important, son histoire.

Quand j’ai abordé le sujet auquel je ne pensais pas, c’était un soulagement, jusqu’à ce que j’aie fini, je ne pensais pas que cela avait à voir avec la santé mentale jusqu’à ce que je l’enlève et que les gens m’en parlent. “

Il a avoué qu’au début Je ne savais pas que diriez-vous de la chanson parlé de dépression, car il ne l’a écrit que jusqu’à son départ et les gens ont commencé à dire que le chanteur avait l’air triste et vulnérable, différent de ce qui est montré au public.

Depuis mon enfance, je ne regrette rien, cela m’a amené là où je suis maintenant et je suis reconnaissant où je suis et j’ai toujours été, cela me rappelle des souvenirs lorsqu’un de mes meilleurs amis a été tué par la police.

Le chanteur a expliqué comment il avait été affecté par un très forte perte pour lui, ce qui l’a inspiré dans une partie de la chanson que même il a fait une pause ses concerts.

Cela faisait partie de ma thérapie, cela se produit après que je me sois sentie très mal la veille, j’ai appelé ma mère et je me sentais mal, puis j’écris ceci et j’ai une réunion avec mon équipe. “

L’une des choses qui a provoqué le plus de controverse a été la numéro que vous avez mentionné dans une partie de la chanson pour laquelle il avoue qu’il est le numéro de maison quand j’étais petite et que je voudrais me sentir comme si j’étais avant d’être connue.

C’est le numéro de la maison où j’ai grandi, et c’est pourquoi je sais que ce numéro n’existe pas et que personne ne répondra, mais j’aimerais appeler et répondre. “

Voilà comment il a également avoué que ne se retirerait pas de la musique, mais au moment de l’écriture, c’était dans son esprit, mais il a pris une pause l’année dernière qui a permis d’avancer.

