Resident Evil 3 Remake aura un grand changement par rapport au jeu original

Broyez une herbe verte et emballez cet outil de rechargement, car avant de le savoir, Jill Valentine aura besoin d’un peu d’aide pour sa dernière évasion de Raccoon City dans le Resident Evil 3 refaire ça devrait sortir dans quelques mois. Cependant, même pour les fans de longue date de la série, le jeu ne sera pas un remake 1: 1, encore plus que le remake de Resident Evil 2 l’an dernier. Vous voyez, apparemment, certains de ces choix dynamiques que les joueurs doivent faire dans l’original PS1 ne seront pas dans le jeu.

À certains moments du titre original, Jill serait confrontée à un dilemme et à deux options, généralement réduites à courir ou à combattre. Par exemple, l’un des choix consistait à jeter une bougie pour déclencher une fuite de gaz dans un restaurant pour combattre Nemesis, ou à éviter le tyran mentionné dans le refroidisseur du sous-sol du restaurant. Des moments comme celui-ci vont apparemment être absents dans le prochain remake, car le producteur Peter Fabiano a déclaré que le jeu allait se concentrer exclusivement sur une histoire cohérente cette fois. Tout cela provient d’une interview à venir dans l’édition britannique de Playstation Magazine, qui, au moins selon Reddit, contient de nombreuses autres infos juteuses sur le titre à venir.

C’est un peu décevant, mais aussi un peu attendu. Aussi génial que soit le remake de RE2, le manque de système de zapping et d’expériences de narration dynamiques entre les deux campagnes était un peu décevant, surtout par rapport au titre original. Maintenant, avec le manque de sélections en direct (les choix rapides de l’original) pour changer la narration dans le remake de RE2, on ne peut que se demander ce qui va prendre sa place. J’ai vu une rumeur selon laquelle le tir à la première personne que nous avons vu dans la première bande-annonce pourrait indiquer une sorte de scénario de type évasion se déroulant à la première personne. Je pourrais voir cela aussi, car l’expérience de Jill est censée être un peu plus lourde et cinétique, mais quand même.

Bien sûr, nous savons également que le mode Mercenaires n’est pas inclus cette fois non plus, étant remplacé par Resident Evil: Resistance à la place. Donc, à tout le moins, il semble que Capcom prenne plus de risques cette fois en ne suivant pas l’original Resident Evil 3 aussi près que le remake de Resident Evil 2 a suivi son jeu original. Mais, tu sais, que peux-tu faire? Je suis juste ravi de courir une fois de plus dans les rues de Raccoon City.