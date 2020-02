Resident Evil 3: Remake: un nouveau gameplay nous montre la ville infestée de ratons laveurs

Le gameplay Habemus de l’un de nos jeux les plus attendus de l’année! C’est vrai, en raison des circonstances du destin un gameplay terrifiant de 13 minutes Resident Evil 3: Remake et pour la première fois nous jetons un coup d’œil à la ville de Raccoon infestée et à Jill Valentine combattant le gigantesque Nemesis.

Le nouveau gameplay de Resident Evil 3: Remake nous donne un aperçu plus complet de ce que cette nouvelle version nous attend du jeu de 1999. Jusqu’à présent, nous n’avions que quelques bandes-annonces et quelques images divulguées, mais ce gameplay nous donne le package complet. Mais assez de mots et profitez du meilleur que vous verrez aujourd’hui:

Le gameplay nous montre certains des ennemis les plus emblématiques de la série enfin en action. En plus des zombies canoniques, les rues de Raccoon City sont criblées d’autres monstres et, surtout, autour de Nemesis, l’arme ultime de la Umbrella Corporation. Le gameplay nous montre la première rencontre entre Jill Valentine et Carlos Oliveira, le mercenaire Umbrella aurait été engagé pour sauver les survivants de la ville. Il nous montre également d’autres parties de la ville, comme ce qui semble être le chemin vers la Light Plant.

Nous avons également vu pour la première fois le redoutable Némésis en action. Cette fois, non seulement il aura ses poings et ses tentacules pour vous chasser, mais il pourra également équiper un lance-flammes et un bazooka. Et par le gameplay, vous voyez qu’il sera difficile de s’en débarrasser. Dans l’une des séquences, même il semble qu’il ne suffit pas de courir pour lui échapper, mais vous devrez dominer le système pour esquiver les ennemis pour éviter d’être pris. Parce que oui, ce remake ramènera le jeu original en esquivant les ennemis, quelque chose qui pourrait vous faire économiser quelques balles et une bonne bouchée de zombie.

En revanche, Resident Evil a partagé sur son compte Twitter que nous pourrions bientôt avoir une démo de jeu vidéo.

Resident Evil 3: Remake arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 3 avril 2020. Qu’avez-vous pensé du nouveau gameplay? Êtes-vous impatient de faire à nouveau face à Nemesis ou sera-ce la première fois que vous le ferez? Dites-le nous dans les commentaires.

