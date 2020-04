Resident Evil 8 serait la première personne et prend de sérieux départs

L’attention de tout le monde est peut-être actuellement sur un certain remake qui vient d’arriver, mais travaillez sur la prochaine entrée numérotée dans la bien-aimée de Capcom Resident Evil la série semble déjà bien engagée. Comme nous l’avons entendu précédemment, Resident Evil 8 devrait arriver dans un an ou deux et, comme son prédécesseur, sera apparemment une expérience à la première personne. Ou du moins, selon un éminent bailleur, qui a maintenant partagé de nouveaux détails.

AestheticGamer (AKA Dusk Golem) a fait ses preuves dans le passé en ce qui concerne les informations sur la franchise d’horreur de survie et après nous avoir annoncé qu’Ethan Winters et Chris Redfield reviendront pour le huitième épisode, il a maintenant relayé une nouvelle mise à jour qui mentionne une perspective à la première personne et nous avertit également que certains fans peuvent être rebutés par ce que le développeur prépare pour nous.

devrait être révélé dans les prochains mois, c’est à la première personne, et de nombreux puristes vont le détester car cela prend de sérieux départs dans l’histoire / ennemis et autres. Les hallucinations, l’occultisme, la folie et le fait de ne pas pouvoir faire confiance aux autres sont d’énormes thèmes de

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 4 avril 2020

Malheureusement, AestheticGamer ne précise pas pourquoi la prochaine suite peut être si controversée, mais si cela va vraiment être un départ aussi important qu’il le dit, alors cela vous fait vous demander exactement quel type de jeu se terminera Resident Evil 8 jusqu’à être. Il donne quelques indices à la fin, bien sûr, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le projet.

Si nous devions deviner, cependant, il semble que cela pourrait être juste une sorte d’histoire secondaire – revisitant quelques-uns des endroits de Resident Evil 7 – plutôt qu’une suite appropriée de l’histoire globale. Mais quoi que Capcom travaille, il semble presque certain que nous aurons une annonce officielle à ce sujet le plus tôt possible, alors restez à l’écoute et surveillez cet espace pour en savoir plus.