Resident Evil 8 serait un départ massif de la série qui dérangera les fans de longue date

Alors que tous les yeux seront focalisés sur un certain remake qui arrivera dans quelques jours, le travail sur la prochaine entrée numérotée de la franchise bien-aimée d’horreur de survie de Capcom semble déjà bien avancé. Comme les fuites précédentes l’ont suggéré, en fait, Resident Evil 8 est sur le point d’arriver dans un an ou deux et, comme Resident Evil 7 avant lui, sera joué à la première personne.

Ethan Winters et Chris Redfield seraient de retour pour le huitième épisode qui, nous l’avons entendu, adoptera davantage un thème surnaturel mettant en vedette des fantômes et des monstres ressemblant à des loups. Tout cela reste absolument du ouï-dire, bien sûr, bien qu’avec les consoles de nouvelle génération qui approchent rapidement et Resident Evil 7 maintenant âgé de trois ans, les attentes d’une annonce de suite n’ont jamais été aussi élevées.

Selon de nouveaux détails révélés par AestheticGamer (AKA Dusk Golem), certains fans pourraient ne pas être satisfaits de ce que le développeur doit partager.

Ah, bon sang, je vais en taquiner un peu plus sur ce jeu RE 2021, puis je n’en parlerai pas plus avant un peu après la sortie de RE3. Le jeu 2021 RE a commencé son développement fin 2016, au moment où il sortira, il sera en développement depuis 4-4,5 ans (en développement pour le moment depuis environ 3-3,5 ans). Son développement est très similaire au Resident Evil 3 original, pas au remake, mais je ne développerai ce que j’entends par là que plus tard.

L’annonce sera très bientôt, et c’est de loin le plus grand départ que la série ait jamais pris, au point que je m’attends à ce que beaucoup de gens soient en colère quand cela sera révélé, mais ils devraient être ouverts d’esprit. Les tests internes et autres montrent que c’est un jeu de haute qualité, et j’en suis très excité.

Sans surprise, AestheticGamer est vague avec des détails quant à la raison pour laquelle le titre à venir pourrait s’avérer controversé, bien que si le départ est aussi drastique qu’ils le suggèrent, alors nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander exactement quel type de jeu sera Resident Evil 8. Il est particulièrement important d’affirmer que le développement imite quelque peu celui du Resident Evil 3 original, bien que ce que cela signifie soit laissé à interprétation.

Ma meilleure supposition? Resident Evil 8 – si elle et le jeu référencé ici sont vraiment une seule et même chose – revisiteront de nombreux endroits vus dans Resident Evil 7 et seront en quelque sorte une histoire parallèle plutôt qu’une suite appréciable du récit global de la franchise. Vous avez votre propre théorie? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous!