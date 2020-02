Resident Evil Saison 1 sur Netflix: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

La série Resident Evil a été officiellement confirmée après des années de canulars et de rumeurs qui ont circulé en ligne. Avec la popularité et le prestige de la série Resident Evil, c’est un énorme ajout à Netflix. Cela étant dit, que sait-on réellement de la prochaine série Resident Evil? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 1 de Resident Evil qui arrivera sur Netflix probablement en 2021.

Resident Evil est la prochaine série Netflix Original basée sur le jeu Capcom du même nom. La franchise commençant en 1996 a donné naissance à de nombreuses suites de jeux vidéo, romans et une franchise de films populaire.

Deux décennies plus tard, la franchise est toujours aussi solide. Avec une telle variété de matériel source à leur disposition, nous avons hâte de voir ce que Netflix propose pour leur propre série originale.

Quel est l’intrigue de Resident Evil saison 1?

C’est encore tôt mais selon Deadline, ce qui suit a été dit à propos de l’intrigue de la prochaine série Resident Evil;

«Personne ne commente mais j’ai entendu dire que le plan est pour la série d’étendre l’univers Resident Evil et d’approfondir la mythologie existante. J’entends que la série conservera les prémisses de base, qui ont également servi de configuration pour la franchise de films. La série dramatique explorera le fonctionnement interne sombre de la Umbrella Corporation et le nouvel ordre mondial causé par l’épidémie du virus T. Bien que le projet en soit à ses débuts, la série devrait intégrer tous les éléments de signature de Resident Evil, y compris des séquences d’action et des «œufs de Pâques». »

D’après cette description, il ne semble pas que la série commencera par les événements de Resident Evil 1. Une approche alternative du côté Umbrella de l’histoire semble très intrigante pour laquelle nous pouvons voir des personnages tels que Albert Wesker, James Marcus, William Birkin et Oswell Spencer se sont développés. Bien que cela soit improbable, espérons-le, les événements de la première saison se dérouleront autour du manoir Spencer dans les montagnes d’Arklay.

Quelle est la production de Resident Evil Saison 1?

Enfin, plus d’un an après avoir entendu parler de la série Resident Evil, nous avons obtenu de nouvelles informations grâce à nos amis de Redanian Intelligence.

Ils ont révélé que la série se poursuivait, la pré-production initiale ayant lieu en avril 2020 avant le tournage principal entre juin et octobre 2020. Comme prévu, la série est en cours de tournage en Afrique du Sud. Huit épisodes devraient constituer la première saison.

La production de la série est assurée par Constantin Allemagne, le studio qui est responsable de la production de la franchise de films Resident Evil. Les autres titres dont Constantin est responsable sont;

The Fantastic Four franchiseShadowhunters (série télévisée) The Three Musketeers (2011) Pompeii (2014)

L’équipe derrière les adaptations cinématographiques de Resident Evil est en train de produire l’adaptation en direct du jeu Monster Hunter (une autre franchise Capcom). Par conséquent, une équipe entièrement différente s’occupera de la production de la série télévisée. Avec l’annulation de Shadowhunters, une équipe est prête et attend de commencer la production.

Qui fait partie de la distribution de Resident Evil Season 1?

Un seul acteur n’a pas encore été choisi pour la première saison de Resident Evil. Nous nous attendons à ce que les nouvelles concernant le casting arrivent dans les prochains mois.

Resident Evil a une grande quantité de personnages que les films de Constantin peuvent sélectionner. Il serait dans le meilleur intérêt de Constantin d’utiliser certains de ces personnages pour garder les fans de la franchise engagés. Quant à savoir où la chronologie commencera pour la série est à débattre, mais cela déterminera quels personnages peuvent ou non être utilisés.

Comme Netflix n’a pas encore annoncé de distribution, nous avons créé notre propre liste de souhaits pour la série.

La saison 1 de Resident Evil sera-t-elle un anime, un CGI ou une série en direct?

La nouvelle série Netflix Resident Evil sera 100% live-action. Constantin Allemagne n’a géré que des adaptations en direct de titres provenant de jeux vidéo, de bandes dessinées ou de romans.

Au fil des ans, il y a eu des titres de mangas pour la franchise Resident Evil qui n’ont pas encore été adaptés. Avec les titres d’anime originaux sur Netflix devenant de plus en plus populaires, il ne serait pas étonnant qu’une adaptation anime puisse arriver finalement.

La première saison de Resident Evil aura-t-elle lieu dans le monde de la franchise de cinéma?

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, il est peu probable que la série se déroule dans le monde de la franchise de cinéma Paul W. S. Anderson. La prochaine série télévisée pourrait en fait avoir lieu lors du redémarrage du film Resident Evil, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Capcom et Constantin Films cherchent à redémarrer la franchise depuis un certain temps maintenant et le réalisateur James Wan était à l’origine à bord pour produire un film redémarré. Il a depuis quitté le projet et Johannes Roberts a pris sa place. Selon les calendriers de sortie, il est probable que l’émission de télévision servira d’introduction au monde redémarré de Resident Evil.

Si la série devait être dans le monde du prochain redémarrage, cela ajouterait certainement un élément supplémentaire à la franchise redémarrée.

Quelle est la réaction des fans en ligne à Resident Evil saison 1?

Des rumeurs entourant la série font leur apparition depuis 2 ans. Commençant à l’origine comme un canular en ligne, ce n’est que récemment que la série a été confirmée comme venant sur Netflix. Voici quelques-uns de ces fans qui ont eu quelque chose à dire sur la série.

MISE À JOUR

Le matériel du canular il y a quelques années fait à nouveau le tour. Quiconque prétend savoir quand la série sortira sera malheureusement 100% incorrect. Toutes les dates de sortie sont purement spéculatives au moment de cette mise à jour (05/08/2019)

Y a-t-il une bande-annonce pour Resident Evil Saison 1?

Ne vous attendez pas à voir des bandes-annonces dès que la production n’a pas commencé. Vous pouvez vous attendre à voir une bande-annonce tomber plus tard cette année lorsque la production commencera. Au lieu de cela, voici la chronologie des événements de la franchise de jeux vidéo.

Êtes-vous excité pour la première saison de Resident Evil? De plus, comment pensez-vous qu’ils devraient aborder Resident Evil? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!