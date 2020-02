Cela a pris du temps, mais Invader Studios apporte enfin son excellent envoi à Resident Evil dans Daymare: 1998 aux consoles d’Amérique du Nord, gracieuseté des éditeurs Destructive Creations et All In! Jeux.

Le jeu sera lancé le 28 avril sur PlayStation 4 et Xbox One. La version PS4 sera disponible à la fois physiquement et numériquement, tandis que la version Xbox One sera uniquement numérique.

Si vous n’avez pas eu la chance de découvrir la version PC, vous pouvez l’accrochage sur Steam.