Résistez à l’apocalypse en lisant: Benito Taibo

Mexico.— La conférence a eu lieu “La lecture résiste: apocalypse, science-fiction et résilience”, entre Benito Taibo et l’écrivain colombien Mario Mendoza, dans le cadre des activités de Planète des livres, dans une émission en direct qui a atteint environ deux mille 900 participants de toute l’Amérique latine.

Mendoza a commencé par poser ce qu’il considère comme des expressions de l’apocalypse; Il a évoqué la période entre la Première Guerre mondiale, la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale, “nous pensions que la science était au service de l’humanité et nous nous sommes finalement retrouvés avec des bombes atomiques”.

Il a souligné que ceux qui ne lisent pas sont enfermés dans leurs propres catégories, «ils sont prisonniers de leurs préjugés et de leurs idées; il croit que ce qu’il pense est correct et en juge “; mais celui qui lit se diversifie, “dans cette pluralité se trouve la richesse de ceux qui savent se mettre dans le rôle de l’autre”.

En ce qui concerne la résilience, Taibo a exprimé le souhait qu’à la fin de la quarantaine, il y ait un nouveau sens pour des mots comme altérité, solidarité, résilience et accompagnement; et recommandé:

“Crois ce que tu veux mais écoute les scientifiques.” Il a considéré que celui qui devient lecteur est plus proche de devenir résilient.

Dans le scénario post-pandémique, Mendoza a imaginé une crise économique plus forte que celle de 2008, «nous verrons des conséquences difficiles, des gens qui entreront dans la pauvreté; les pigistes qui ne peuvent pas survivre. Espérons qu’il nous reste quelque chose: nous devons laisser de côté l’ego du capitalisme sauvage. »

Parmi les auteurs et romans qu’ils ont recommandés pour cette étape, Mendoza a mentionné Horacio Castellanos Moya et Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero; Pour sa part, Benito Taibo a estimé que “toutes les routes mènent à Cortázar” et a recommandé Apocalypse de Solentiname, en plus de Robinson Crusoe, “un roman de l’apocalypse personnelle”.

