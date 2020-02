Respawn dévoile plus de nouveau contenu pour Apex Legends Saison 4

A part quelques bugs gênants, Apex Legends La saison 4 est bien partie.

Bien qu’il ait déjà livré un nouveau Legend Revenant, des changements majeurs à la carte World’s Edge et, bien sûr, après avoir ramené Kings Canyon (quoique pour un temps limité), Respawn est apparemment loin de se contenter de se reposer sur ses lauriers pour les prochains mois et au-delà. Comme toujours, les fans devraient s’attendre à ce que le défilé habituel d’événements à durée limitée et d’autres ajouts à plus petite échelle arrivent dans un proche avenir, mais à en juger par les récents commentaires fournis par un membre du studio, de grandes surprises s’annoncent.

En répondant aux questions des joueurs sur Twitter, le directeur de la conception, Jason McCord, a répondu aux demandes de modes de jeu et de choix de cartes plus permanents en disant à toute l’équipe de prendre en compte ces commentaires.

“Tout ce que je peux dire, c’est que nous vous entendons sur tous ces points et que nous avons des trucs sympas à venir cette saison”, a déclaré McCord, bien qu’il soit compréhensible de ne pas donner de détails spécifiques dès le début de la saison. Honnêtement, l’imprécision de la réponse de McCord pourrait correspondre (dans des limites raisonnables) à presque tout, mais il est peu probable que nous assistions à l’ajout en milieu de saison d’une toute nouvelle carte. Avec World’s Edge délibérément modifié pour garder la fraîcheur du champ de bataille principal de la saison 4, Respawn n’aurait sans doute pas consacré de ressources à ce type s’il savait qu’un remplaçant était en route.

Cela dit, nous savons que Kings Canyon, bien qu’il soit prévu de repartir aujourd’hui après un court week-end, reviendra dans le courant du mois de mars pour terminer la saison 4: Assimilation, il y a donc de fortes chances que nous en voyions une partie. “Des trucs sympas” McCord promet dans ce laps de temps.

Jusqu’à ce que Respawn juge bon de partager plus, cependant, il y a beaucoup à faire dans le jeu. Pour un aperçu de tout ce qui a été présenté aux côtés Apex Legends«Première première mise à jour majeure de 2020, voir ici.