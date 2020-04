Ressemble-t-il à Toretto? Maluma change de look et rien ne s’est passé comme prévu.

Le Colombien a décidé de surprendre tous ses fans sur Instagram

10 avril 20208: 04 AM

Juan Luis Londoño Arias, plus connu sous le nom de Maluma, est l’un des chanteurs du moment, il se démarque par son style de musique où il comprend de la pop, du reggaeton et du trap, il compte également des millions de followers sur les réseaux sociaux.

Le chanteur Maluma semble très ennuyé pendant la période d’isolement, alors il a décidé de faire une cure de jouvence radicale inattendue, et de la documenter pour la poster plus tard sur Instagram.

À cette occasion, il a eu l’aide de sa mère, qui est entrée par inadvertance dans les toilettes et l’a surpris, car il n’avait pas d’autre choix que d’être son complice et de l’aider dans son fou changement de look.

Ses adeptes étaient fascinés par sa nouvelle image, c’est parce que le chanteur innove toujours la façon de montrer ses cheveux, en maintenant un look plus frais. Il est à noter que l’artiste a subi divers changements d’image tout au long de sa carrière.

Parmi les commentaires sur cette publication, nous soulignons ce qui suit: “C’était bien, celui qui est mignon est mignon, habillé non habillé, peigné ou ébouriffé”, “Comment j’aimerais faire ça et me voir comme ce haha, Parce que les câlins”. papa!

.