“Rester à la maison” doit continuer et ne pas assouplir les mesures sanitaires

Mexico.- La pandémie de Covid-19 au Mexique a connu une avancée différente de celle des autres pays et la différence a été faite en suivant la recommandation de rester à la maison, a déclaré Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, notant que cela est une réalisation de la société mexicaine.

Rester à la maison a ralenti la transmission par rapport à ce qu’il aurait fait s’ils n’avaient pas fait de recommandations.

“Fondamentalement, l’intervention est effectuée par vous tous lorsque vous restez à la maison; En restant à la maison, chacun de vous contribue à réduire la transmission », a-t-il déclaré.

Il y a cinq régions du pays qui présentent le plus grand intérêt en ce qui concerne l’intensité de la transmission: la zone métropolitaine de la vallée du Mexique, qui est Mexico, et les municipalités agglomérées de l’État du Mexique; la région de Basse-Californie, en particulier les deux principales villes du nord, Mexicali et Tijuana; Cancún, la municipalité de Benito Juárez, Quintana Roo et plusieurs municipalités de Tabasco, ainsi que Sinaloa, qui se sont également dispersées.

Soutenu par des diapositives, López Gatell a indiqué qu’au cours des 14 derniers jours au Mexique, il y a eu une incidence de contagions de 3,9, près de 4 personnes pour cent mille habitants et observe qu’à Mexico, Tabasco, Quintana Roo et Sinaloa sont les États avec la fréquence la plus élevée de nouveaux cas.

Les personnes décédées, mille 434 jusqu’à hier, ont commencé à manifester leurs symptômes et sont tombées malades de neuf à dix jours à l’avance à Mexico, Baja California, États de Mexico, Sinaloa, Tabasco, qui sont les régions où il y a eu le plus des décès.

«Et ici, je voudrais vous rappeler qu’à des fins de surveillance épidémiologique, les choses ne se réduisent pas aux seuls cas confirmés. Nous considérons les cas suspects, c’est-à-dire les personnes dont la maladie est détectée par leurs symptômes, comme un signal très important pour établir des actions de santé publique, à la fois pour la surveillance et au moment de la détection et du confinement “, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les cas suspects et confirmés accumulés, ce modèle d’occurrence quotidienne est également observé, ce qui augmente, la courbe des cas confirmés, comment elle a progressivement augmenté, ce qui ne devrait pas être différent au Mexique de ce qui s’est produit. dans d’autres pays.

López Gatell a insisté sur le fait qu’il est urgent que pendant les deux ou trois prochaines semaines, la population mexicaine soit maintenue chez elle.

“Tout le monde à la maison ne s’en rend pas compte, parce que leur contribution est un millionième de ce qui se passe, mais la somme de tous et de tous nous fait avoir une transmission plus lente, nous avons moins d’infections, moins de cas, donc, moins de personnes qui doivent être hospitalisées et soignées, ce qui est très important dans la phase 3, car c’est là qu’il y a un risque de saturation des hôpitaux », a-t-il conclu.

ebv

