Rester au complexe où le spectacle a été tourné est moins cher que vous ne le pensez

Les téléspectateurs aiment regarder le drame se dérouler sur Bachelor in Paradise. L’emplacement tropical exotique fournit la toile de fond parfaite pour la populaire émission de télé-réalité ABC.

Entrant dans sa septième saison, Bachelor in Paradise offre une évasion de la réalité. Les plages de sable blanc et les océans bleu cristal incitent les téléspectateurs à revenir pour en savoir plus.

Les participants apprécient les bars en bord de mer, les huttes tiki, les chaises longues colorées et les vues à couper le souffle. Il est facile de rêver de visiter un endroit comme celui-ci avec le temps hivernal qui touche une grande partie de la nation.

Par chance, rester dans la station où est filmé Bachelor in Paradise est moins cher que vous ne le pensez.

Où se trouve ‘Baccalauréat au paradis«Filmé?

En 2014, les producteurs ont décidé de réunir les candidats rejetés de la série télévisée à succès The Bachelor et The Bachelorette. Les couples potentiels passent un mois à vivre ensemble dans un fabuleux complexe, à la recherche du véritable amour.

Selon Insider, les candidats reçoivent entre 7 000 $ et 15 000 $ pour participer. Maintenant à sa septième saison, Bachelor in Paradise est en tête des classements démographiques des 18-49 ans.

La première saison a été tournée à Tulum, au Mexique. La deuxième saison a été déplacée à Playa Escondida à Sayulita, au Mexique, située à 40 minutes à l’extérieur de Puerto Vallarta, et a été filmée depuis.

L’Office mexicain du tourisme souhaitait vivement que le spectacle reste à Sayulita. Selon le Puerto Vallarta Daily News, le conseil d’administration a offert 6 millions de dollars pour inciter la série à filmer dans la région de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit et Sayulita.

La plupart des candidats sont à la station depuis moins d’un mois

Pendant les mois d’été, ABC diffuse Bachelor in Paradise les lundis et mardis soirs pendant six semaines. Le tournage prend généralement environ trois semaines.

Selon Insider, la production de The Bachelor dure neuf semaines. Le rythme rapide de Bachelor in Paradise signifie que des cérémonies de rose ont lieu tous les quelques jours, accélérant les intermèdes romantiques entre les candidats.

Sans distractions et tout le monde au complexe se concentre sur la recherche de l’amour, cela crée un drame très torride.

Le complexe est plus abordable que vous ne le pensez

Le complexe Playa Escondida propose des cabanes à partir de 200 $ par nuit avec des suites penthouse à partir de 495 $ par nuit. Des chambres avec vue sur la plage et l’océan sont également disponibles. Pour ceux qui recherchent une atmosphère plus montagneuse, des vues sur la jungle et le canyon sont également disponibles.

Non seulement vous pouvez vous asseoir sur le tristement célèbre canapé bleu, mais le barman Jorge vous emmènera même faire le tour de l’île. La Playa Escondida propose des randonnées, des cours de surf, du yoga, du golf et bien plus encore.

Visiter certains des lieux de rendez-vous Bachelor in Paradise n’a jamais été aussi facile. La seule chose que vous devez apporter est un maillot de bain et votre propre bachelor ou bachelorette. Désolé, ceux-ci ne sont pas inclus dans le package.

Également non inclus dans votre séjour (espérons-le): l’épice supplémentaire de drame que les candidats de l’émission apportent à la table.

À la fin de la saison 6, plusieurs couples ont avoué leur amour éternel. Avance rapide de quelques mois et il semble que la flèche de Cupidon ait raté la cible en ce qui concerne Demi Burnett et Kristian Haggerty.

Bien qu’il soit le favori des fans, ce couple populaire a récemment décidé d’arrêter. Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert, d’autre part, font en sorte que cela fonctionne.

Ils explorent le monde ensemble en voyageant dans la camionnette d’Unglert. Dylan Barbour et Hannah Godwin sont heureux de planifier leur mariage pour sceller l’accord.