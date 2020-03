Restez à la maison »pour la crise des coronavirus

L’Espagne entière – ou presque entière – est en quarantaine en raison de la crise des coronavirus et la télévision n’en est pas moins. Presque toutes les chaînes ont paralysé certains de leurs espaces étoiles et Antena 3 a décidé de donner à El Hormiguero une pause d’au moins une semaine offrir en prime time le ‘Coronavirus Special’ avec Vicente Vallés du lundi au jeudi. Cependant, Pablo Motos et compagnie tournent déjà à son retour sur le petit écran.

Pablo Motos, présentateur de «El Hormiguero»

Comme annoncé par le présentateur sur leurs réseaux sociaux, l’équipe de 7 ans Acción prépare «El Hormiguero: Restez à la maison», une variante spéciale de l’espace d’accès aux heures de grande écoute réalisée avec des moyens plus petits. “Nous concevons un nouvel ‘Hormiguero’ parce qu’il déplace normalement entre 150 et 200 personnes et en ce moment, hors de responsabilité, nous ne pouvons pas le faire”, a-t-il expliqué dans une vidéo dans laquelle apparaissent également Marron et Juan Ibáñez et Damián Mollá, ce dernier les voix des célèbres fourmis Trancas et Barrancas.

Réunis dans leur propre maison et à un mètre de distance, Motos définit ce nouveau programme comme “une urgence ‘Anthill'” et, sans donner trop de détails, il dit avec illusion qu ‘”il y a des idées que j’aime plus dans cet’ Anthill ‘que dans l’autre”. Comme prévu, ce sera une version réalisée en respectant toutes les précautions d’hygiène recommandées et dans laquelle “nous allons mettre le moins de monde sur le plateau”. “Bien que nous soyons un peu, ça va être très cool”, ajoute Damián.

Première dans la semaine du 23 mars

De cette manière, ‘El Hormiguero’ veut revenir la semaine du 23 mars de continuer à encourager les téléspectateurs comme il le fait pendant le reste de l’année. “Nous allons essayer d’être là où nous devons être, en vous accompagnant tous et en rendant la journée plus agréable”, explique Pablo Motos. “C’est une semaine sans bars et sans ‘El Hormiguero’, je sais que c’est dur, mais on va la surmonter”, affirme avec un sourire pour égayer le reste de la semaine.

