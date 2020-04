Restez à la maison, regardez l’horreur: 5 anthologies d’horreur à diffuser cette semaine

Les anthologies d’horreur ont été un pilier du genre depuis l’avènement du cinéma. Une collection d’histoires de la taille d’une bouchée enchaînées par un dispositif de cadrage ou enveloppant, l’anthologie d’horreur a tendance à offrir une variété de peurs pour tous les goûts. De plus, ils offrent un sac à main imprévisible; il est difficile de deviner quel type d’horreur est en magasin lorsque vous appuyez sur play.

Si vous manquez de temps, l’anthologie permet une visualisation parfaite à décomposer et à consommer à votre guise. Les choix de streaming de cette semaine sont consacrés à de grandes anthologies d’horreur qui couvrent toute la gamme avec style et ton, des classiques incontournables aux plats expérimentaux des maîtres de l’horreur.

Tous, bien sûr, disponibles pour le streaming maintenant…

Asylum – Prime Video

Comme son titre l’indique, ce long métrage d’Amicus Production se déroule dans un asile, où un médecin arrive pour un entretien d’embauche. Son intervieweur le soumet à un processus d’entrevue peu orthodoxe, qui implique quatre histoires de terreur. L’asile offre une variété de segments, dont certains présentent des mannequins ultra-effrayants, petits et grands. Recherchez des stars notables comme Peter Cushing. Par-dessus tout, recherchez ce style Amicus classique et cette atmosphère étrange.

Sacs à main – Shudder, Vudu

Destinée à l’origine à être la réponse de Showtime aux Contes de la crypte de HBO, cette anthologie de John Carpenter et Tobe Hooper a tourné trois contes uniques introduits par un coroner effrayant (Carpenter) impliquant ses cadavres actuels. Recherchez les maîtres de l’horreur Wes Craven et Sam Raimi pour apparaître dans le premier segment, “The Gas Station”, et Roger Corman dans le segment “Eye”. Recherchez également les apparitions de Debbie Harry, Greg Nicotero, Stacey Keach et David Naughton. Bien que Mark Hamill vole tout le film avec son tour crapuleux dans “Eye”.

Tales from the Darkside: The Movie – Crackle

John Harrison de Creepshow réalise ce long métrage basé sur la série télévisée. Debbie Harry, une reine d’anthologie d’horreur, incarne une sorcière de banlieue régalée d’histoires d’horreur par le paperboy qu’elle a l’intention de manger pour le dîner. Ces histoires mémorables mettent en vedette des momies, un chat tueur et des gargouilles et se vantent d’une distribution de stars, dont Steve Buscemi, Julianne Moore, James Remar, Christian Slater, et plus encore. Une anthologie sérieusement solide sans véritable maillon faible entre les segments.

Trois… Extrêmes – Prime Video

Si vous cherchez une anthologie plus grincheuse avec des dents, celle-ci est pour vous. Takashi Miike, Park Chan-wook et Fruit Chan déchaînent trois segments vicieux qui s’appuient lourdement sur le macabre ou le violent. Souvent les deux. Tous les trois avec un style absolu. Recherchez la «boîte» de Miike pour offrir le surréalisme et une interprétation tordue du cauchemar d’un artiste de cirque. Park Chan-wook prouve qu’il peut offrir une vengeance viscérale dans un format bouchée avec «Cut». Fruit Chan les surpasse tous les deux avec «Dumpling», un conte troublant qui a valu un long métrage dérivé. Vous voudrez peut-être éviter les collations pendant ce segment.

Trilogie de la terreur – Prime Video

Le roi de l’horreur fait pour la télévision, Dan Curtis, a instillé des cauchemars pendant une génération avec l’introduction de la poupée Zuni. Il sauve cette terreur d’une pinte pour la fin, heureusement. Karen Black, la star du genre dans les trois segments, joue quatre rôles différents de femmes torturées. D’un jeu de chat et de souris tordu entre l’élève et l’enseignant à la rivalité entre frères et sœurs déments, c’est «Amelia» qui est le couronnement. Basé sur la «proie» de Richard Matheson, le personnage de Black dans cette histoire doit se battre pour sa vie quand elle libère accidentellement un esprit maléfique dans une petite poupée terrifiante.

Ce dernier coup est toujours du carburant cauchemar pur.