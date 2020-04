Restez à la maison, regardez l’horreur: 5 classiques d’avant les années 1970 à diffuser cette semaine

La doublure argentée d’un manque de sorties en salles signifie désormais l’occasion idéale pour se débarrasser de tous les angles morts cinématographiques. En parcourant le nombre toujours croissant de plateformes de streaming disponibles, il devient évident que les films classiques ont tendance à être éclipsés par les nouvelles versions. Donc, nous consacrons les choix de streaming de cette semaine à l’horreur classique et fondamentale.

Pour la sélection de cette semaine, «classique» est défini comme un film avec une résonance émotionnelle durable et une signification cinématographique. Plus précisément, tous les films sont sortis avant 1970. En vérité, il existe une multitude de joyaux d’horreur classiques disponibles, au-delà de la portée d’Universal Classic Monsters, mais ces cinq font un début fantastique…

Le chariot fantôme (1921) – Criterion Channel, Kanopy

Basé sur le roman de Selma Lagerlöf, Thy Soul Shall Bear Witness, The Phantom Carriage est un conte de la terreur de la Saint-Sylvestre remarquable pour ses effets spéciaux. Mettant en vedette, écrit et réalisé par Victor Sjöström, l’histoire suit David. Cet alcoolique impénitent et déchaîné refuse d’exaucer le souhait d’une mourante de lui parler une dernière fois. Il se cogne brutalement la tête juste avant l’heure de minuit, et une calèche fantôme arrive pour emmener son âme dans un voyage à travers de mauvais souvenirs, pour lui apprendre l’erreur de ses voies. Pensez que c’est une vie merveilleuse, mais en utilisant une histoire fantôme effrayante de Charles Dickens. Encore une fois, les effets spéciaux sont fantastiques pour l’époque, et le film a laissé une marque indélébile sur le cinéma suédois, dont le cinéaste Ingmar Bergman.

La nuit du chasseur (1955) – Prime Video

Maintenant considéré comme une référence pour le genre tueur en série, The Night of the Hunter n’a pas été un succès commercial ou critique à sa sortie, garantissant que le premier long métrage de Charles Laughton serait son seul crédit de réalisateur. C’est dommage car c’est un début impressionnant. Basé sur un roman du même nom, Robert Mitchell incarne le révérend Harry Powell, un tueur en série qui vise une veuve crédule pour voler l’argent caché par son mari décédé. Le seul problème de son plan, ce sont les deux enfants de la veuve qui hésitent à lui faire confiance. C’est un thriller policier noir qui rencontre un conte de fées gothique méridional luxuriant, rendant The Night of the Hunter aussi énervant que magnifique. Le fait qu’il soit actuellement prévu de recevoir le traitement de remake signifie que c’est un incontournable.

Sang et dentelle noire (1964) – Prime Video

Blood and Black Lace, l’un des films Giallo les plus anciens et les plus influents, constitue une introduction étonnante au cinéaste italien d’horreur Mario Bava. Les mannequins d’une maison de couture de Rome sont brutalement expédiées par un tueur masqué dans ce polar réorganisé, Bava se concentrant plutôt sur l’élément de traque et de coupure sur le mystère, ce qui est certes assez facile à prévoir. Gore pour son temps, Blood and Black Lace a surmonté sa première réception froide pour devenir un film important qui a façonné des réalisateurs comme Dario Argento, Martin Scorsese et Quentin Tarantino. Si vous cherchez à étendre votre répertoire Bava, recherchez également Planet of the Vampires sur Prime Video, un film d’horreur de science-fiction intéressant souvent considéré comme une influence significative sur Alien.

Bébé araignée (1968) – Prime, Tubi, Kanopy

Quand vous pensez aux comédies d’horreur classiques, ce sont souvent des plats plus comiques et slapstick comme Abbott et Costello’s Monster Movies qui me viennent à l’esprit. Scénariste / réalisateur Jack Hill’s Spider Baby ou, Maddest Story Ever Told est délicieusement noir. Lon Chaney Jr. incarne Bruno, le gardien des trois enfants orphelins de Merrye. Les frères et sœurs souffrent du «syndrome de Merrye», une condition qui les fait régresser émotionnellement, mentalement et physiquement au fur et à mesure qu’ils vieillissent, ce qui signifie qu’ils sont sauvages et un peu sanguinaires. Cela signifie beaucoup de problèmes pour les parents éloignés qui arrivent, espérant être les héritiers du domaine Merrye. Recherchez Sid Haig comme le frère le plus âgé et le plus régressé, Ralph, dans cette comédie d’horreur extrêmement divertissante pleine de meurtre et de chaos.

Cibles (1968) – Criterion Channel

Cibles marque le premier long métrage de Peter Bogdanovich et la dernière apparition de Boris Karloff dans un long métrage américain. Karloff incarne Byron Orlok, une star du genre vieillissante qui doit faire une apparition dans un ciné-parc pour une projection spéciale de l’un de ses films les plus célèbres. Cela le met sur une trajectoire de collision avec un vétéran de la guerre du Vietnam qui est devenu un tireur d’élite meurtrier en masse. S’inspirant du tournage de la tour de l’Université du Texas en 1961, Targets ne ressemble à aucune autre production de Roger Corman, offrant un sens du réalisme inquiétant contrebalancé par la chaleur de la performance de Karloff en tant qu’icône d’horreur blasée. Pour plus de devoirs, l’analyse de Quentin Tarantino sur ce film est à lire, mais seulement après avoir vu le film en premier.